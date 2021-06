Waterschappen ondanks hitte nog niet bang voor extreme droogte

Het is heet en er valt deze dagen geen spatje regen. Maar bang voor grote droogte zijn ze nog niet bij de waterschappen. Dankzij de natte meimaand zit er nog voldoende water in de grond.

Tientallen millimeters neerslag viel er de vorige maand. Ook al zat een groot deel van Nederland te zuchten over die regenachtige lente, op de Veluwe was al dat water 'zeer welkom', schrijft het waterschap Vallei en Veluwe op haar website. En het maakt dat de gebieden met de huidige hitte niet meteen in de problemen komen.

"Het waterniveau in de sloten en beken en kanalen in het gehele werkgebied, dus ook op de Veluwe is op een goed en voldoende niveau. Het huidige oppervlaktewaterniveau en grondwaterniveau maakt het watersysteem weerbaar om een aantal weken zonder neerslag goed aan te kunnen", aldus het waterschap.

Verdamping door de zon

Ook in de Achterhoek is de situatie nog normaal, ook al verdampt er volop water door de zon. "Het is normaal dat de grondwaterstanden dalen in de zomer. We verwachten de komende twee weken geen grote watertekorten. Omdat we niet weten wat de rest van de zomer gaat brengen houden we het water nog steeds zoveel mogelijk vast", schrijft waterschap Rijn en IJssel.

Dat waterschap waarschuwt wel voor blauwalg in de zwemwateren, nu ook de watertemperaturen stijgen.

Hoewel de watersystemen nog op orde zijn, geldt, zoals wel vaker in de zomer, wel fase 2 voor het risico op natuurbranden.

