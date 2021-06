Wageningse Cultuur Zomer trapt af met Stadsdichterverkiezing

De Wageningse Cultuur Zomer (WCZ) kent dit jaar een brede programmering met events voor elke smaak en leeftijd. De voetjes mogen van de vloer bij de Silent Disco in de Grote Kerk, popcorn is een must bij de film ‘Greenbook’ in het Torckpark en net als vorig jaar is er ook dit jaar een hoog Parijs-gehalte met ‘Montmartre aan de Rijn’. Jasper Somsen, productie coördinator van de Wageningse Cultuur Zomer: “Ik vind het fantastisch dat we dit jaar ruim negen weken mogen vullen met Wageningse creativiteit. Persoonlijk kijk ik enorm uit naar de diversiteit in de programmering. Door corona moeten we continue schakelen, maar dat maakt dat we in de voorbereiding scherp blijven. Samen met alle partners en ondernemers bereiken we in korte tijd heel veel!”

Stadsdichterverkiezing

De Stadsdichterverkiezing vindt plaats in de bblthk en is hét startschot voor de WCZ. Jasper: “Poëzie en muzikale intermezzo’s vormen de rode draad tot aan de spannende ontknoping. Ik denk dat de nieuwe stadsdichter vervolgens flink aan het werk kan deze zomer. In de eerste week van juli staat er al direct genoeg op het programma om over te schrijven. Het wordt echt een groot Wagenings feest.”

Locaties

De WCZ kent dit jaar vijf vaste locaties, waaronder de Grote Kerk en Junushoff. Andere locaties zijn het Torckpark, de bblthk-programmering en Montmartre aan de Rijn bij de Bergstraatkerk. Daarnaast zijn er meerdere pop-up events op verschillende plekken in de stad. Op alle locaties is de Wageningse horeca aanwezig. Voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar is er Cultuur on Tour. Deze pop-up workshops zijn muzikaal, spannend of theatraal en altijd leerzaam.

Tickets

De tickets voor de Wageningse Cultuur Zomer zijn in de loop van juni te reserveren via www.wageningsecultuurzomer.nl.

Meer informatie over Cultuur on Tour is te vinden op www.bblthk.nl/cultuurontour.