Extra inzet jongerenwerk Ede mogelijk tot eind dit jaar

Met deze verlenging, nu tot en met 31 december dit jaar, kunnen de jongerenwerkers extra inzet blijven plegen om verveling en overlast tegen te gaan, het voorkomen van eenzaamheid en voor het organiseren van positieve tijdsbesteding, met name in de vakantieperiodes. Het college van B&W ziet ook dat de coronacrisis invloed heeft op de jongeren in Ede. Er zijn meer jongeren die zich vervelen en zich eenzaam voelen.

Er is de afgelopen tijd al veel georganiseerd voor jongeren. Dit was mede mogelijk door de extra inzet van jongerenwerk in Ede voor de periode tot 1 juni 2021. Hiervoor heeft het college van burgemeester en wethouders in november 2020 een besluit genomen. Het blijkt dat de inzet nog steeds hard nodig is, vandaar de verlenging tot eind dit jaar.