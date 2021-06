Culturele Ronde Wageningen organiseert alternatieve tentoonstelling

De Culturele Ronde Wageningen kon in april niet doorgaan door de coronamaatregelen. Daarom is er een ander plan bedacht. In samenwerking met Robbert Kamphuis is een alternatieve overzichtstentoonstelling georganiseerd, vanaf 4 juni te zien in de ramen van het stadhuis. Sinds vorig jaar waren hier al portretten van Wageningse kunstenaars en makers te zien, onder de naam Wageningse Makers.: 50 grote raamstickers met foto’s van Wageningse kunst en een korte toelichting. Dianne Ploemen is een van de deelnemers en een van de 10 mensen die de foto’s bij het stadhuis opgehangen hebben.

Coronajaar

Dianne: “In deze tijd kijk je nog meer naar je eigen werk, je wordt naar binnen getrokken. Ik heb me zoveel mogelijk gericht op de positieve dingen, juist ook in mijn werk. Dat had ik echt nodig. Voor mijn schilderijen gebruik ik soms kranten als ondergrond. Dan is het actuele nieuws de basis. Alles wat een negatieve associatie had, heb ik letterlijk weg geschilderd.“

Raamexpo

“Hier word ik ook blij van”, wijst Dianne naar de ramen van het stadhuis. “Voor mij moet kunst toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is hier zeker mogelijk. Alle mensen die op de Markt lopen, kunnen ervan genieten. Verder is het erg leuk dat via de QR-code op de website van de Culturele Ronde meer te lezen is over het werk en de kunstenaar; wat ze doen en wat ze inspireert. Ik houd ervan om ook andere mensen blij te maken. En dat vind ik hier zeer geslaagd.”

De tentoonstelling is tot half juli te bezichtigen. Het complete evenement Culturele Ronde Wageningen staat nu gepland op 9 en 10 april 2022. Kijk voor meer informatie op www.cultureleronde.nl en over Wageningse makers op www.wageningsemakers.nl.