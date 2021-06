Familie slachtoffer bootdrama in shock: 'Ze zijn echt compleet van slag'

Volgens de vrouw - die liever anoniem wil blijven - kwam het slachtoffer uit een hechte familie uit het dorp Stroe in de gemeente Barneveld. "Het was een heel aardige jongen, die altijd voor anderen klaarstond. Ondanks zijn leeftijd was hij een boom van een vent, die door iedereen erg geliefd was", zegt ze licht geëmotioneerd.

Compleet van slag

Ze vertelt dat de familie niet kan bevatten wat er afgelopen weekend met hun zoon, broertje en neef is gebeurd. "Als je zoiets hoort, valt de grond onder je voeten weg." Heel de familie zit op dit moment thuis. "Ze zijn echt compleet van slag."

Het slachtoffer was een dagje varen met zijn vriendengroep. Tijdens een spel op het water kwam hij tussen Putten en Zeewolde met zijn arm in een touw vast te zitten. Dat touw is volgens de vrouw in de schroef van de boot terechtgekomen.

Beelden van de plek van het ongeval. De tekst gaat verder onder de video.

Ze benadrukt dat ook de vrienden van de jongen compleet van de kaart zijn. "Zij hebben hem echt proberen te redden, door in het water te springen en zijn hoofd boven water te houden. Ook voor hen is het natuurlijk verschrikkelijk geweest dit mee te maken."

Sloep met een biertap erop

"Ik zag ze met lol van de boot afspringen", vertelt een vrouw die op dat moment met haar huurbootje vlak langs de sloep voer waar de jongens op zaten. Ook zij blijft liever anoniem. Wat ze op dat moment niet wist, is dat zij het slachtoffer en zijn familie kent. Ze is er kapot van.

"Het was een sloep met een biertap", vertelt de vrouw. Toen ze het geschreeuw uit het water hoorde, wist ze dat het mis was. "Ik heb geschreeuwd om hulp en we hebben 112 gebeld", blikt ze terug.

Ook zij zag dat andere jongens probeerden het hoofd van het slachtoffer boven water te houden. "Ik ben verder gevaren, kon en wilde het niet langer aanzien. Ik voelde me machteloos, wat konden we doen?"

Levensgevaarlijk

De vrouw heeft zelf een vaarbewijs en vindt dat mensen te makkelijk een boot kunnen huren en het water op kunnen gaan. "Als je wil zwemmen, moet je altijd eerst de motor afzetten. Het is levensgevaarlijk. Blijkbaar moeten er eerst doden vallen."