Restaurants keren afhalen de rug toe

Volgens Martin Huning uit Aalten, bestuurslid van de Gelderse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en eigenaar van partycentrum 't Noorden kunnen met name kleine restaurants een zogenoemde dubbele piek niet aan. 'Die restaurants hebben vaak een kleine keuken met een kleine bezetting en dan is zowel het leveren aan gasten binnen of op het terras en voor het afhalen niet te doen. Dan moet zo'n ondernemer keuzes gaan maken en sneuvelt het afhaalconcept'.

De wat grotere restaurants gaan nog wel door met de mogelijk tot afhalen, maar bezorging van maaltijden lijkt helemaal op zijn retour, zo blijkt uit een kleine rondgang.

Liever binnen aan tafel

Eetcafe Jan Klaassen in Nijmegen is er helemaal mee gestopt. Eigenaresse Danielle van Loon geeft aan, dat de mogelijkheid tot afhalen de afgelopen periode wel geholpen heeft om de noodgedwongen sluiting door te komen, maar ze heeft liever haar gasten gewoon binnen aan tafel.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) geeft aan geen cijfers te hebben. Wel stelt woordvoerder Vivian van der Wielen dat het bereiden en warm bezorgen van maaltijden een ' vak apart is'. Bovendien staan er tegenover die omzet ook vaak hoge kosten, waardoor restauranthouders sneller geneigd zullen zijn over te stappen naar de reguliere bedrijfsvoering, zoals voor de corona-uitbraak.

Personeelstekort

Volgens KHN speelt ook nog iets anders mee: het personeelstekort. In de coronaperiode is volgens KHN bijna een kwart van de 450.000 horecamedewerkers in Nederland gestopt. Een groot deel keert nu niet terug. Ze hebben werk gevonden in andere sectoren, zoals de zorg. Vooral keukenpersoneel is moeilijk te vinden.

Sommige ondernemers vragen familieleden of vrienden om bij te springen, anderen houden het restaurant enkele dagen in de week noodgedwongen dicht. Horecaondernemer Kevin Wiggers uit Aalten heeft er ook mee te maken: "Af en toe moeten we de boel gewoon dicht gooien, omdat we te druk zijn en te weinig personeel kunnen vinden."