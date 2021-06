Burgemeester van Apeldoorn greep bewust niet in bij feest na overwinning Oranje

Heerts laat in een schriftelijke reactie weten, dat dit soort bijeenkomsten nog niet mogen: "Daarom hebben we ze in tegenstelling tot andere jaren ook niet gefaciliteerd. We maken in dit soort situaties altijd een afweging tussen strikt handhaven van de regels en een ordelijk en rustig verloop. In dit geval hebben we er ervoor gekozen de spontane bijeenkomst onder toezicht van politie en handhavers via natuurlijk verloop te laten aflopen."

Volgens de burgemeester is rond twaalven iedereen verzocht weg te gaan: "En daar is toen ook vrijwel meteen gehoor aan gegeven. Want de lijn is en blijft: houd je aan de maatregelen, want we zijn nog niet af van corona.”

Heerts wijst er in zijn mail nog op dat vanavond in het Veiligheidsberaad ook gesproken wordt over het EK, met name over het al dan niet toestaan van schermen aan het einde van de groepsfase en daarna.

GGD-arts Peter Schrooders begrijpt dat mensen zin hebben om te feesten: "Dat ze zin hebben om even los te gaan. Maar ja, als we er dan naar kijken hoe dat allemaal plaatsvindt... Dan zijn wij toch wel een beetje bezorgd als we zoveel mensen op een kluitje bij elkaar zien."

Bovendien waren de fans aan het schreeuwen en zingen. Volgens hem zijn er dan wel risico's dat er overdracht van het virus heeft plaatsgevonden: "We houden ons hart vast als GGD. Wat komt hier uit? Als je kijkt dat het voornamelijk jonge mensen waren, die zijn nog allemaal niet gevaccineerd."

