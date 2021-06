Bram winnaar Biebbouwers Minecraft Challenge

Bram Hofmeier is een van de winnaars van de Minecraft Challenge van de Bibliotheek Noord-Veluwe. Bram ontving zijn prijs, in de vorm van een Minecraft boek, bij de Bibliotheek in ‘t Harde.

De opdracht was om een magisch kasteel te bouwen. Bram is begonnen met de muren en heeft deze drie blokken dik gemaakt, omdat dat vroeger in de kastelen ook zo was. In het kasteel is ook een kerker, lab en ook de bibliotheek is niet vergeten. Door deze details is Bram een terechte winnaar volgens de jury. Bram speelt veel Minecraft en is heel blij met het Minecraft boek dat hij gewonnen heeft.

Minecraft Challenge

Bij de Minecraft Challenge worden jongeren tussen de 9 en 14 jaar meegenomen naar het verleden, heden en de toekomst met een bouwuitdaging via het populaire spel Minecraft. Iedere maand is er een nieuwe opdracht. De Minecraft Challenge is ontwikkeld door de Biebbouwers van ProBiblio, deelname kan alleen via de bibliotheek.

Nieuwe uitdaging

Komende maand is de opdracht om een megarobot te bouwen die de aarde kan beschermen tegen buitenaardse wezens.