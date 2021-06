Kunstwerk gestolen uit de Heemtuin in Geldermalsen

De Heemtuin is een klein natuurgebied direct naast het centrum van Geldermalsen waar op Tweede Pinksterdag 'Ode aan de Linge' werd geopend. Kunstenaars exposeren daar hun werk. Dat is tot 20 juni te bezichtigen.



‘Dageraad’ was onderdeel van de kunstinstallatie ‘Wachters’. Het werk bestaat uit 36 beschilderde plexiglas plaatjes gemonteerd in betonijzer. Guusje is verbaasd dat het kunstwerk weg is, want het hing hoog tussen de bomen aan een dikke staalkabel.



Mocht iemand weten waar het kunstwerk nu is, of heeft u andere informatie, neem dan contact op met Guusje Kaayk via het e-mailadres guusje.kaayk@gmail.com.

