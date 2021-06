Na eerbetoon aan William viert Doetinchem feest voor Oranje

Slotboom overleed in 2015, maar zoons Kevin en Jeffrey en vriend Jeremy Büttner willen de herinnering aan William in leven houden. Na het eerbetoon kan Doetinchem juichen, want Nederland klopt Oekraïne met 3-2. Dat ziet er zo uit (kijk onder deze video voor het eerbetoon):

Voor de wedstrijd was er een eerbetoon voor de geestelijk vader. Slotboom overleed in 2015, maar zoons Kevin en Jeffrey en vriend Jeremy Büttner willen de herinnering aan William in leven houden. Bekijk hier naar de herdenking van de 'burgemeester van de straat.'

Wil je de hele bijeenkomst zien: kijk dan de livestream terug:

De Themansstraat in Doetinchem eert William Slotboom. Hij is de geestelijk vader van de beroemde 'Oranjestraat'. Posted by Omroep Gelderland on Sunday, June 13, 2021

"Een man die oranje bloed had, zoals hij het zelf zei. Zodra het Koninginnedag was, was hij de eerste die de vlaggetjes voor de dag haalde en begon met het versieren", vertelde Jeremy eerder bij Regio 8.

