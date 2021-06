Lochemse buurt grijpt EK aan voor spontaan buurtontbijt

Zondagochtend om 11.00 gooit Fred Stomps de eerste eitjes in de pan. "We ontbijten vandaag met de hele straat. Een spontaan idee van één van de buren. Hartstikke gezellig, zo leer je elkaar anders en beter kennen. Ik zie nu alweer nieuwe gezichten, want er wordt nog wel eens verhuisd in deze straat."

Eitjes, croissants en een DJ

Stomps legt uit dat het 'Oranje-ontbijt' en het samen versieren van de straat de sociale cohesie versterkt. "Dat is gewoon heel belangrijk. Ga je op vakantie, dan meld je dat even in de groepsapp en dan houden we een extra oogje in het zeil. Of even de plantjes watergeven bij een buurvrouw. Dat soort dingen zijn fijn." "Noaberschap", noemt buurman Dennis Driessen het. "Dat je met elkaar en voor mekaar zorgt, op een moment als dat nodig is."

Eitjes, croissantjes en muziek van een DJ, de buurt heeft voor de eerste wedstrijd van Oranje flink uitgepakt. In corona-tijd was het contact in de straat minder, en dus hebben veel buren weer zin om elkaar te zien. "Zeker in het begin zag je elkaar alleen in het voorbijgaan, maar de gezelligheid zoals we gewend waren was een stuk minder. Dus nu met het EK dachten wij hier moeten we gebruik van maken om weer samen te komen", vertelt Maaike Luesink.

Nieuwe gezichten

In de buurt zijn de laatste tijd aardig wat nieuwe mensen komen wonen: "Dat was ook wel een aanleiding van: kom erbij, dan leer je elkaar wat beter kennen." Aan de tafeltjes in de straat praten de buren bij, onder het genot van een hapje, drankje en Hollandse hits. Het plan is om vanavond ook samen met de buurt voetbal te gaan kijken, al is dat voor Luesink bijzaak: "Nee ik heb niks met voetbal, maar met Oranje, ach, die gezelligheid. Dat doet al een hele hoop."

Bij bewoonster Catty Alm uit Zweden, die relatief nieuw is in de buurt, valt de kennismaking in de smaak. “Voor een zondagochtend, zien wat hier gebeurt: dat is echt leuk en dat zie je niet zo vaak. Ik heb hier ook een paar andere straten gezien met vlaggetjes, maar niet als dit." In Zweden wordt er volgens haar niet zo gefeest. "Dit is veel leuker, veel lieve mensen, heel relaxt en spontaan."