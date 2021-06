Wakker worden door gebrul van leeuwen: 'Je hoort ze zelfs in Park Sonsbeek'

Nee, natuurlijk. Een overnachting op de camping in Burgers' Zoo haalt het niet bij een 'echte' safari in Afrika. De omgeving, het klimaat en de spanning of je de Big Five zult treffen. Met enige reiservaring kan ik daarover meepraten. Tijd om de overnachting bij de Arnhemse dierentuin uit te proberen.

Glamping

De zomerse temperatuur helpt natuurlijk een handje. Op een warme namiddag begeleidt campingbeheerder Romy Engelhard mij naar m'n tent. Eigenlijk kun je het geen tent noemen: het is een houten cabine met een puntdak van tentstof. De inrichting doet me denken aan de sprookjes van Duizend-en-een-nacht. Het lijkt meer op glamping.

"Wees erop voorbereid dat je midden in de nacht opeens een leeuw kunt horen brullen", schrijft Burgers Zoo. "Hoe zou dat klinken?", vraag ik me af. Terwijl ik m'n tas uitpak hoor ik al verschillende dierengeluiden. Het zijn apen. "De camping ligt tussen het apen- en leeuwenverblijf in", vertelt Engelhard. Vanaf de veranda voor m'n tent zie ik de apen hun binnenverblijf inklimmen. Er verschijnt een glimlach op m'n gezicht. Hier word ik blij van.

Verslaggever Marjolein Deurloo slaapt op de Burgers' Zoo Camp Foto: Omroep Gelderland

Ik verken het kampeerterrein. Er hangt een rustige sfeer. Niet alle plekken zijn bezet. Van de maximale bezetting van honderd gasten zijn er nu vijftien. "In de weekenden en in de vakantie is het drukker", aldus Engelhard. ("Maar ook dan hangt er diezelfde rustige sfeer", verzekert ze.)

In de avond is de dierentuin anders

Het is na sluitingstijd en alle dagjesmensen zijn naar huis. Ik loop het dierenpark in en waan me helemaal alleen. Een bijzondere ervaring. "In de avond is de dierentuin anders", zegt Albert Arnoldus. Hij is één van de gidsen die kampeergasten meeneemt voor een avondwandeling.

Dieren 's avonds actiever

Ik merk direct wat hij bedoelt. Dieren die zich overdag laten bewonderen zijn nu niet te zien. Terwijl andere dieren 's avonds juist tevoorschijn komen en actiever zijn. Bijvoorbeeld een vleerhond, die ik uitgebreid een maaltijd zie nuttigen.

De vleerhond laat zich 's avonds zien Foto: Omroep Gelderland

Wie kijkt naar wie?

Ook enkele apen zijn actief. Nieuwsgierig slingeren ze naar beneden en staren ze ons aan. "Wie kijkt nou eigenlijk naar wie?", vraag ik me af. Datzelfde gebeurt bij de rendieren. Anders dan overdag rennen ze nu heen en weer en snuffelen bij het hek waar wij staan. De jongen die vorige maand zijn geboren, lijken te dansen.

Safaritent op de Burgers' Zoo Camp Foto: Omroep Gelderland

Voor het slapengaan maak ik een praatje met de nachtportier. Wat kan ik van de nacht verwachten? Ga ik daadwerkelijk leeuwen horen brullen? Die kans is vrij groot, verzekert hij me. "Alleen veel mensen herkennen het niet. Het is een laag geluid. Je moet het een keer horen, dan weet je het." Op zijn telefoon laat hij een leeuwenbrul horen. "Het draagt ver. Als je dit geluid herkent, dan kun je ze zelfs in Park Sonsbeek weleens horen brullen. Maar weinig mensen weten dat."

Het lijkt alsof er een luchtalarm afgaat

De oordoppen waar ik normaal mee slaap, laat ik achterwege. Ik wil niets missen. En ja hoor! Vlak voordat ik indommel, laten de leeuwen van zich horen. Ik val tevreden in slaap. 'S ochtends word ik wakker van de zon op m'n tent en vogelgekwetter. Vlak daarna lijkt het alsof er een luchtalarm afgaat. Het zijn de gibbons, weet de nachtportier. Ik ga voor m'n tent zitten luisteren en besef me: dit is het mooiste moment van deze kampeersafari. Als ik daarna bij de leeuwen en gibbons ga kijken zitten ze vooraan in hun verblijven. De gibbons komen naar me toe. Goedemorgen!

De gibbons komen nieuwsgierig kijken Foto: Omroep Gelderland