Beste Gelderse voetballer ooit ziet Oranje niet ver komen: 'We komen kwaliteit tekort'

Thijssen, die als speler voor zowel NEC als Vitesse uitkwam, geldt als een vriendelijke en bescheiden man, maar windt er geen doekjes om. "Ik ben niet heel optimistisch moet ik eerlijk zeggen." De technisch begaafde speler van weleer verwacht wel dat Nederland door de poulefase komt. "Maar ik denk dat als je dadelijk tegen de echte voetballanden komt, dat je dan in de problemen komt."

Bekijk het gesprek. De tekst gaat daaronder.

"Je hebt geen snelle technisch vaardige spits. Wout Weghorst en Luuk de Jong, die zijn wat we vroeger een targetman noemden. Dat zijn twee grote jongens die geen snelheid hebben en die afhankelijk zijn van ballen van de zijkant. En die komen er niet zo heel veel."

"Het middenveld loopt ook niet over van creativiteit, en achterin heb je gezien in de voorbereiding dat het kwetsbaar is", aldus Thijssen, die vorig jaar werd verkozen tot Beste Gelderse voetballer aller tijden.

EK 1980

Zelf deed hij mee aan het EK 1980 in Italië. Dat toernooi werd geen succes, niet voor Thijssen en ook niet voor Oranje. "Zwartkruis, de bondscoach, selecteerde buiten mij ook Arie Haan." Haan eiste een basisplaats en kreeg die ook. Thijssen moest genoegen nemen met een reserverol.

Tijdens het EK van 1980 won Nederland in de poule van Griekenland (1-0), maar verloor het daarna van West-Duitsland. Bij een 3-0 achterstand mocht Thijssen invallen. Het werd vervolgens 3-2. In de laatste groepswedstrijd tegen Tsjechoslowakije stond de middenvelder van Ipswich wel in de basis. Een 1-1 gelijkspel betekende echter het einde van het toernooi voor Nederland.

Thijssen koestert geen warme herinneringen aan het EK, maar wel aan de periode daarvoor. In de jaren 70 speelde hij in Oranje samen met Cruijff, Neeskens en Van Hanegem. Zijn hoogtepunt beleefde hij echter met Ipswich Town; de winst van de UEFA Cup in 1981.

Zie ook: Frans Thijssen beste Gelderse voetballer aller tijden