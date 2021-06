Op de oude school van Steven Berghuis heerst Oranjekoorts

Meester Daniël en Ruud zijn er al dagen mee bezig om hun klassen zo oranje mogelijk te maken. Dat doen ze samen met de leerlingen. Daarnaast worden er EK-pools ingevuld, oude wedstrijden gekeken, samenvattingen gekeken van het Nederlands elftal en wordt er zelfs gerekend met het thema EK.

"Het was niet moeilijk om de klas mee te krijgen", vertelt meester Daniël. "Ik hoef maar een muziekje aan te zetten en de klas staat op zijn kop. En het is natuurlijk een speciaal gevoel dat Steven Berghuis hier op school zat, we zien hem nog regelmatig lopen."

Tekst gaat verder na de video:

'Cool en gaaf'

"Ik vind het best wel cool, niet iedereen heeft een bekende voetballer op school gehad", zegt een van de leerlingen. Een ander vult aan. "Ik weet wel dat hij ondeugend was. Hij gooide altijd sneeuwballen tegen het raam en ging belletje lellen." Als we de kinderen schoolfoto's laten zien, is het wel even zoeken naar de stervoetballer. "Ik vind hem er wel jong uit zien op de foto, dus ik moest even naar hem zoeken. Maar ik herkende wel meteen onze gymzaal", zegt een leerling. "Ik vind het bijzonder en gaaf dat hij op school zat."

Tekst gaat verder na de foto:

Foto: Omroep Gelderland

Een nieuwe Berghuis?

De grote vraag is alleen of er weer een nieuwe Berghuis van deze school af gaat komen. Als het aan meester Ruud ligt wel. "We hebben hier een voetbalveldje liggen en als ik dan kijk zie ik de mooiste trucjes en goals voorbij komen. Dus ik denk niet dat het bij Steven Berghuis blijft."

Meester Daniël zweept zijn klas op. Foto: Omroep Gelderland