Blije gezichten bij festivalorganisatoren

De tickets voor het festivals gingen zaterdag in de verkoop. Een betere timing had de organisatie zich niet kunnen wensen. "Dat hadden we natuurlijk niet van tevoren kunnen bedenken, een dag na dit nieuws. We hebben wel wat vreugdedansjes gedaan op kantoor."

In de wachtkamer

Al 1,5 jaar wachtte de organisatie, net als veel collega's, op het bericht dat de sector weer open mag. "Vorige zomer was het heel duidelijk, toen kon niks doorgaan. Nu zaten we vanaf september te wachten op de overheid, totdat die iets ging zeggen over de evenementen. Dus het was heel veel wachten en hopen dat we iets zouden kunnen gaan doen."

Ondanks de onzekerheid maakte het festival al wel afspraken met leveranciers en artiesten. "Het stond in principe met potlood in de agenda, dus we kunnen nu snel schakelen. Ook omdat we het festival natuurlijk al eerder georganiseerd hebben."

Vaccinatie- of testbewijs

Festivalgangers moeten wel voorbereid zijn. "Het is nu vanaf 30 juni zo dat je of gevaccineerd of dat je je van tevoren moet laten testen. Dat is dan terug te zien in de corona-check app."

Hendrickx verwacht dat het best een beetje gek gaat zijn, eind augustus feesten met 15.000 man. "Als het voor mensen hun eerste festival is, zullen ze waarschijnlijk wat onwennig binnenkomen. Maar ik denk dat er daarna een euforisch gevoel zal ontstaan onder de bezoekers."

Vergunningen, politiecapaciteit en personeel

Toch is het niet zo dat alle evenementen die op de kalender staan, nu definitief doorgaan. Organisatoren zijn ook afhankelijk van vergunningen, de politiecapaciteit en voldoende personeel. De komende tijd wordt duidelijk hoe de evenementenagenda er precies uit gaat zien. In Arnhem zijn ze er desondanks zeker van: het ASM festival gaat door.

"De vergunning zit goed, en ook qua politie-inzet, omdat we deze datum al heel vroeg hebben gecommuniceerd. Qua personeel verwachten we ook geen problemen." Het enige gevaar dat nog op de loer ligt, is corona. "Als de besmettingen weer omhoog gaan, wat we niet verwachten, dat zou een hobbel kunnen zijn. Maar daar gaan we niet vanuit!"

