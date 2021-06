Duitsers zonder PCR-test en quarantaineplicht op de camping: 'Het is geweldig'

Bij vakantiepark Marveld in Groenlo zag eigenaar Edwin Bomers donderdagmiddag, een halve dag nadat de Duitse toeristen weer vakantie konden gaan vieren in Nederland, de eerste caravans met wit kenteken de slagboom al passeren. De oosterburen komen bij hem vooral in het voor- en naseizoen. In het hoogseizoen gaan de Duitsers vaker naar het zuiden van Europa of de Noordzeekust. Dat is nu in het hoogseizoen anders, maar het aanbod is gering want ook Nederlanders kiezen volop voor een plek in eigen land.

Veel Duitsers

Dat zien de grote ketens ook. Woordvoerder Hachani van Topparken verwacht dat de komende dagen veel Duitsers alsnog gaan boeken, maar dat er sneller nee moet worden verkocht. Ook een andere keten - Parkvakanties - heeft die verwachting. Nederlanders boekten volop en dus moeten de Duitse gasten er maar tussen zien te komen.

"Het is geweldig om zonder PCR-test en quarantaineplicht hier op de camping te kunnen staan", reageert een Duitser.

Overigens waarschuwde ABN AMRO voor zogenoemde schaduwvakanties. Dat zijn boekingen in eigen land, die op het laatste moment worden afgezegd wanneer Nederlanders weer Europa in mogen. Daar heeft Edwin Bomers van Marveld Recreatie maar heel weinig last van. En als er al afzeggingen zijn, dan "heb ik die zo weer opgevuld met andere gasten."