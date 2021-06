Het wordt nog heter: volgende week dik 30 graden

Vanaf woensdag draait de wind naar het zuiden. “Dan komt die heel warme lucht uit Spanje en Zuid-Frankrijk onze kant op”, zegt meteoroloog Wilfred Janssen. “Dan komt de temperatuur in heel veel plaatsen in de buurt of misschien wel boven de 30 graden uit.”

Houd factor 30 of 50 bij de hand

Tot die tijd blijft het weer aangenaam. Zaterdag is het met 22 of 23 graden nog relatief koel. Er waait een stevige noordwestenwind. “Ideaal om even de ramen in het huis tegenover elkaar open te zetten, om het huis te koelen”, aldus de weerman.

Zondag is er volgens hem waarschijnlijk 'geen wolkje aan de lucht' en wordt het 25 graden. Er staat amper wind en bovendien is de zon ontzettend sterk. “Zonkracht 7 of 9, dat is bijzonder hoog voor ons land. Een onbeschermde huid kan binnen een kwartier verbranden. Dus ga je lekker in de zon liggen, houd de factor 30 of 50 bij de hand.”

Eerste tropische dag

Maandag stijgt het kwik nog verder tot lokaal 29 graden. Dinsdag koelt het iets af, voordat de tropische warmte ons land binnenkomt. Het werd dit jaar nog niet eerder 30 graden in Gelderland.

Onweersbuien verwacht de meteoroloog nog niet. De kans daarop neemt vanaf donderdag wel toe. “Maar of daarmee de warmte wordt verdreven, daar zijn de weermodellen nog een beetje over in oorlog.”