'Gemeenten moeten bewoners veel meer betrekken bij woningbouw'

"Als je van het begin af aan - al bij de planvorming - de bewoners betrekt, dan is de kans dat het halverwege vastloopt veel kleiner dan wanneer je dit verderop in het traject doet", legde André de la Porte uit. Hij vindt dat gemeentes dit nog veel meer moeten doen. "Het gebeurt nog heel vaak dat er al plannen zijn gemaakt, die zijn dan al in een vrij ver gevorderd stadium en dan is het: o ja, we moeten de bewoners ook nog informeren en dan moeten we ook nog wel inspraak regelen, want dat hoort erbij."

Deze week werd duidelijk dat het bij de inspraakprocedure van de gemeente Bronckhorst behoorlijk mis is gegaan met twee nieuwbouwlocaties in Hoog-Keppel. De grond is verkocht en op één van de plekken komen twaalf seniorenwoningen. Terwijl de bewoners juist graag zien dat er meer jongeren naar het dorp komen.

Uit onderzoek van Omroep Gelderland bleek dat wethouder Willem Buunk afspraken rond de inspraakprocedure schond en hij ook nog het college van burgemeester en wethouders onjuist informeerde. Er is een klacht tegen de wethouder ingediend.

Moeilijk en eng

Een gemeente bepaalt uiteindelijk wat er wordt gebouwd, maar dat is tegenwoordig wel met inspraak van inwoners. "Dat wordt vaak lastig gevonden", legde André de la Porte uit. "Gemeenten en ambtenaren moeten er vaak nog aan wennen. Sommigen vinden het moeilijk of zelfs soms eng om de plannen te gaan presenteren en en die inspraakprocedures te gaan regelen. En dan zie je vaak dat zo'n proces niet van de grond komt."

Bekijk de uitzending.

"Alle partijen zeggen dat de manier om het beter en sneller mogelijk te maken, participatie is", zei Esther Geuting van de Stec Groep aan de tafel van de Week van Gelderland. Het Arnhemse ruimtelijk en economisch onderzoeksbureau hield een paar jaar geleden maar liefst tweehonderd bouwprojecten tegen het licht en keek onder meer naar de participatie. Iedereen onderkent het belang ervan volgens Geuting: "Dat zijn zowel gemeenten, als bouwers, als ontwikkelaars. Iedereen weet dat. Je doet het wel. Maar doe je het altijd op de goeie manier en wanneer is het genoeg. Soms is het ook lastig uit te leggen wat het effect van toevoegen van woningen is."

Handvest voor participatie

André de la Porte wees nog op het handvest dat er tegenwoordig voor de participatie is. Een zes stappenplan dat begint met tijdig en volledig informeren van de bewoners. "Het gaat er natuurlijk om dat je zorgt dat iedereen gehoord kan worden en dat mensen niet afhaken omdat ze niet aan het woord komen of omdat er niet naar ze wordt geluisterd."

