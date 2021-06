Zeepsop op de bomen? Als het regent is dat niet zo gek

Het is een prachtig natuurverschijnsel volgens boswachter Thijmen van Heerde. "Wat je ziet is saponine. Dat zit in de bast van de boom en de stof komt vrij als het in aanraking komt met water", vertelt hij in BuitenGewoon.

De boom gebruikt de stof en het 'zeepsop' om zichzelf te beschermen tegen indringers, die via beschadigde delen naar binnen zouden kunnen komen. Het kan daarom zijn dat de hele boom onder een soort sop zit. "In de Tweede Wereldoorlog, toen er weinig zeep was, wasten mensen zelfs hun handen ermee."

