The Voice-gitarist helpt de GGD: 'We zaten midden in de opnames toen de grote klap kwam'

Annemarie van Huet was event- en beursmanager, maar is nu een van de 1600 medewerkers van de GGD Gelderland-Midden. “Je moet wat. Ik ben niet echt een goede stilzitter. Financieel houdt het op een gegeven moment ook op als zzp'er, dus ik was blij dat ik hier aan de slag kon.”

Misschien wel opvallender is de overstap van André Orsel. Hij is gitarist in een Duitse band, die onder meer werkte voor het programma The Voice of Switzerland. “We zaten midden in de opnames van de halve finale en toen kwam de grote klap: de lockdown. Van daaruit gingen alle muzikale werkzaamheden die ik deed op slot”, vertelt hij.

In de supermarkt kwam hij een collegamuzikant tegen. Die was al werkzaam als bron- en contactonderzoeker bij de GGD en vertelde dat ze nog mensen zochten. “Toen ben ik gaan solliciteren en ben ik aangenomen. Zodoende zit ik hier.”

'Je doet het samen'

De entertainmentindustrie of de GGD: het zijn twee totaal verschillende werelden. Zeker als je bedenkt dat Orsel met grote wereldsterren op het podium heeft gestaan. “Van Cliff Richard tot Anastasia, noem maar op. Dit is totaal wat anders. Maar je zit wel in een team, je doet het samen. Dat is toch een overeenkomst met het spelen in een band waar je ook met z'n allen probeert een muziekstuk goed neer te zetten en een artiest goed te begeleiden.”

Beide GGD-medewerkers hopen na de pandemie hun oude beroep weer op te pakken. Vrijdag werd bekend dat er vanaf eind juni weer evenementen worden gehouden zonder anderhalve meter afstand. “Het begint alweer een beetje. Ik heb deze week mijn eerste productiemeeting gehad voor een tournee in december. Het is toch wel fijn om daar weer mee bezig te zijn”, zegt Van Huet.

Orsel denkt dat het nog wel even duurt voor de culturele sector weer op gang komt. “Het moet allemaal gepland worden en er moet weer geld genoeg voor zijn. Maar ik kijk ernaar uit.”