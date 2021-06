Deel leerlingen blokt nog voor uitgestelde eindexamens

Waar bij het grootste deel van de eindexamenkandidaten vorig week al de vlag uit ging (of niet), zit een deel van hen nog steeds in de schoolboeken. Zij doen uitgesteld examen: een nieuwigheidje in tijden van corona.

Bij Jeanel Rijnvos van het Almende College in Silvolde moest de vlag afgelopen donderdag nog opgerold blijven. Ze hoorde al wel dat ze vrijwel alle vakken - op Nederlands na - tot dan toe goed had gedaan, maar of ze geslaagd is of niet, dat hoort ze pas 24 juni. Want ze is nog hard aan het blokken voor de eindexamens biologie en scheikunde.

Ze maakt daarbij gebruik van de mogelijkheid om 'uitgesteld examen' te doen, een nieuwigheidje tijdens de eerste eindexamens in coronatijden. Zo kunnen leerlingen de druk spreiden. Eén of meerdere vakken konden ze doorschuiven naar het tweede tijdvak, wat vandaag begint.

Rustgevend

"Het zijn beide hele grote vakken en dit geeft me wat langer tijd om ervoor te leren. Dat is wel rustgevend", zo beargumenteert ze haar keuze. Waar vrienden al volop van de zon kunnen genieten, heeft zij daar geen spijt van. "Dat had ik ook wel gewild, maar ik heb gekozen voor de rust en dat vind ik fijner dan eerder met vakantie kunnen."

Volgens het College van Toetsen en Examens, dat de eindexamens organiseert, behoort Jeanel met haar keuze wel tot een minderheid. "Uit onze gegevens blijkt dat het merendeel van de examenleerlingen in elk geval in het eerste tijdvak examen heeft gedaan." Precieze cijfers ontbreken echter nog.

Een vijfde tot een kwart

Bij het Almende College in Silvolde gaat het om een vijfde tot een kwart van de leerlingen dat heeft gekozen voor een uitgesteld examen. En dus zit Jeanel vandaag niet alleen te leren in de studio van de school.

