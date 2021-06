Festivalzomer kan losbarsten na besluit kabinet: 'Topnieuws'

Festivalorganisatoren zijn blij met het nieuws dat evenementen vanaf 30 juni met honderd procent capaciteit mogen doorgaan. Veel festivals waren al verplaatst naar volgend jaar, maar een aantal staat nog deze zomer op de agenda. "We hebben gegokt, maar we hebben goed gegokt."

Op de festivals hoeven bezoekers geen afstand van 1,5 meter aan te houden als zij een test- of vaccinatiebewijs kunnen laten zien. De coronatest die toegang biedt, mag maximaal 40 uur oud zijn en er geldt een maximum van 25.000 bezoekers per dag. Meerdaagse evenementen zijn vanaf eind juli weer mogelijk, besloot het kabinet vrijdag. Daarbij gelden extra voorwaarden, zoals tussentijds testen.

Topnieuws

Ellen Hendrickx van het ASM Festival in Arnhem noemt het besluit 'topnieuws'. "De timing is voor ons ook perfect, want onze kaartverkoop start morgenochtend." Het festival eind augustus heeft plek voor 15.000 mensen en heeft onder meer Davina Michelle en Kensington op het programma staan.

Het team achter het festival moet wel iets harder doorwerken, maar Hendrickx voorziet geen problemen in hun planning. "Normaal gesproken hebben we natuurlijk een heel jaar om voor te bereiden. Maar we staan allemaal te springen. Gelukkig hebben onze vaste leveranciers het ook overleefd, dus eerdere afspraken hebben kunnen we behouden."

Gok

Ook het Free Your Mind-festival in Arnhem, waar plek is voor 15.000 man, is blij met het besluit. "We hadden er wel op gehoopt natuurlijk, maar we dachten dat het besluit wat later zou komen", zegt directeur Stef Vrolijk. Het festival staat gepland op 31 juli, een stuk eerder dan veel festivals die besloten te verplaatsen naar eind augustus of september vanwege onzekerheid rondom de coronamaatregelen.

Vrolijk: "Ik ben heel blij dat we de gok hebben genomen. We hebben er bewust voor gekozen omdat we in problemen wilden komen met leveranciers en personeel. In augustus en september zijn er zoveel festivals tegelijk, dat risico wilden we niet nemen."

Testcapaciteit

Over het testen vooraf maakt Ellen Hendrickx zich geen zorgen. "We gaan er vanuit dat iedereen eind augustus wel gevaccineerd is." Het Free Your Mind-festival moet wel goed in kaart brengen hoe het zit met de testcapaciteit voor het festival. "Dat gaan we nu allemaal uitzoeken."

Ook de Zwarte Cross en festival Mañana Mañana zijn verplaatst naar later in het jaar, respectievelijk eind september en midden augustus. Directeur van de Feestfabriek Ronnie Degen zegt zich de komende week 'goed te gaan verdiepen' in de nieuwe regels. Andere festivals hebben er eerder voor gekozen het evenement naar volgend jaar te verzetten, zoals Appelpop, Huntenpop, Dreamfields en Emporium.