Voetballen na je 60ste, maar dan wandelend: 'De één is nog krakkemikkiger dan de ander'

Ze staan er weer: de spelers van het 'wandelvoetbalteam' van NIVO Sparta. Ze hebben het gemist, het samen sporten. Het team van de club uit Zaltbommel startte vorig jaar met zo’n twintig 60-plussers, maar moest al snel stoppen door de coronamaatregelen. Jochem van Gelder ging langs bij de langzame voetballers in Van Gelders Grijs.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Voetballen in laag tempo

De naam zegt het al: bij walking football mag er alleen gelopen worden, en de bal mag niet hoger gespeeld worden dan de heup. Dat was wel even wennen voor de spelers van NIVO Sparta, die allemaal al eerder op het veld stonden in een regulier voetbalteam. “Ik heb nog steeds de neiging om in een looppasje te gaan lopen”, vertelt speler Wout Blanken (72). Frank van den Hoof (68) was vroeger spits: “Dus redelijk snel, maar dat moet je nu allemaal afremmen.”

Dat het niet allemaal heel snel hoeft is ook wel prettig. Zo heeft grensrechter Jan Murray (68) nog altijd last van restverschijnselen van zijn coronabesmetting, en van den Hoof lijdt aan COPD. “We lachen ons dood als we onder de douche staan, de één is nog krakkemikkiger dan de ander.” Om de spelers daaraan te herinneren heet de WhatsApp-groep van het team dan ook ‘niet rennen’. Ook de lengte van wedstrijden zijn aangepast, die duren bij walking football een kwartier.

Het walking footballteam van Zaltbommel trapte af in april 2020, maar moest het trainen al snel opgeven. “Acht trainingen, en toen mochten we niets meer”, aldus woordvoerder Jan van Maren (65). Dat terwijl beweging zo belangrijk is. Dat zegt ook buurtsportcoach Nick Linnenbank van Welzijn Bommelerwaard: “Mensen zijn door het binnen zitten meer doordrongen van het nut van bewegen.”

Hij ziet bij bestaande beweegclubs nieuwe gezichten, en de vraag naar activiteiten is groter dan ze nu kunnen aanbieden. Ook walking footballtrainer Grat Damen vindt het belangrijk dat de mensen uit huis komen en dat ze bij elkaar in teamverband leuke dingen met elkaar doen.

De tekst gaat verder onder de foto.

De derde helft is ook aanwezig. Foto: Marco Oomen

De derde helft maakt walking football aantrekkelijk

“Het belangrijkste van samen sporten met senioren is plezier en het sociale aspect”, aldus buurtsportcoach Linnenbank. “Mensen die echt fanatiek willen sporten of willen afvallen gaan zelf wel naar de sportschool. Het seniorenprogramma van de buurtcoaches probeert dus een goede balans te vinden tussen lekker bewegen en het sociale aspect. Het moet vooral leuk en gezellig zijn, met ook tijd om even te kletsen.”

Dat geldt ook voor de spelers van het walking footballteam. Het leuke van het seniorenvoetbal is het ‘gewoon onder mekaar zijn’. De letters van NIVO Sparta staan voor ‘Na Inspanning Volgt Ontspanning’. En die ontspanning werd ook zeer gemist: de derde helft in de kantine. Het is dan ook heel gezellig op het terras van de kantine waar Jochem van Gelder zijn bezoek aan de club afsluit.

Bekijk hieronder de hele uitzending van Van Gelders Grijs.