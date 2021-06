Rivierharing keert terug om zich hier met veel herrie voort te planten

Zo'n 80.000 piepkleine visjes werden vorige week uitgezet in de Waal bij Nijmegen. De jonge elften houden zich nu zo veel mogelijk schuil in de vegetatie langs de oever van de rivier. Over een tijdje vertrekken de rivierharingen naar zee. Uiteindelijk komen ze terug om zich in de buurt van hun Nijmeegse 'geboortegrond' voort te planten. Dat paaien gebeurt 's nachts en gaat gepaard met een boel kabaal, weet Niels Breve van Sportvisserij Nederland.

Elften zijn zeldzame trekvissen die voor hun voortplanting moeten kunnen zwemmen tussen zoet en zout water. In het Duitse deel van de Rijn worden jaarlijks meer dan een miljoen elftenlarven uitgezet. Begin juni gebeurde dit voor het eerst ook in ons land, vlakbij de Waalbrug in Nijmegen. Deze plek is niet toevallig uitgekozen, vertelt Breve tegen BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink.

Luister naar het eerste deel van de radioreportage. De tekst gaat daaronder verder.

Spektakel

Elften zetten hun eitjes af in zoet water. Dat doen ze in het gebied waar de vissen zelf zijn opgegroeid. Over een jaar of vijf keren de bij Nijmegen uitgezette elftenlarven terug van zee. Het zijn dan volgroeide vissen die tot wel 5 kilogram kunnen wegen. De voortplanting belooft een spektakel te worden, vertelt Breve.

Luister naar het tweede deel van de radioreportage. De tekst gaat daaronder verder.

Ook meterslange steur keert terug

Verschillende natuurorganisaties in Duitsland, Frankrijk en Nederland werken samen om ook de Europese steur weer terug te krijgen in het stroomgebied van de Rijn. Net als de elft is ook deze vis uit ons land verdwenen. Het water in de rivier was te vervuild, voortplantingsgebieden waren verdwenen en stuwen en sluizen maakten de trek onmogelijk. Inmiddels zijn de omstandigheden in het stroomgebied van de Rijn weer dusdanig verbeterd dat ook de steur weer geherintroduceerd kan worden. Voor zwemmers en sportvissers kan de aanwezigheid van een meterslange steur best even schrikken zijn.

Luister naar het derde deel van de radioreportage. De tekst gaat daaronder verder.

Steur heeft eigen meldpunt

ARK Natuurontwikkeling is een van de organisaties die betrokken is bij de herintroductie van de trekvissen in de Gelderse rivieren. ARK stelt dat het aantal meldingen van steuren in Nederlandse wateren de laatste jaren toeneemt. Daarbij gaat het vaak om exotische, voor vijvers gekweekte steuren. Maar ook de Europese steur laat zich vaker zien. Sinds begin vorige maand heeft ARK een meldpunt opgezet voor waarnemingen van de steur.

BuitenGewoon Radio is iedere zondag tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.