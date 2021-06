Carlo schept Italiaans ijs in het Openluchtmuseum: 'Een droom die uitkomt'

De naar Nederland geëmigreerde Italianen brachten producten mee die helemaal tot de Nederlandse volksaart zijn gaan behoren, vindt het museum. "Het oer-Hollandse is dat Nederland al honderden jaren een smeltkroes van culturen is", zegt directeur Teus Eenkhoorn van het Openluchtmuseum. "Dat verhaal laten zien is een van onze grote doelstellingen. Het verhaal van eerste generatie immigranten van voor de Tweede wereldoorlog, de Grieken, Italianen en Spanjaarden, dat hadden we eigenlijk nog niet."

En het gaat niet om de minste ijszaak van Nederland: het gaat om Venezia, de beroemdste van Utrecht. Veel glas, prachtige tegels: een prachtige inrichting. Maar ook in Arnhem zitten de Lorenzo's. Sinds enkele jaren zit de derde generatie in ijszaak Trio in de Steenstraat in Arnhem.

Het ambachtelijke Italiaanse ijs dat te koop is in Venezia wordt in Arnhem gemaakt door Carlo en Massimo De Lorenzo, zoon en kleinzoon van pater familias Guido die in de jaren '20 van de vorige eeuw naar Nederland kwam.

Kleine jongen

De salon is tot in de puntjes gereconstrueerd. Door het gebruik van de originele menukaarten, de oude neonverlichting, en zelfs de originele tegels waant de bezoeker zich in een andere tijd. Toen Carlo De Lorenzo voor het eerst de ijssalon weer binnenstapte voelde hij zich dan ook meteen weer de kleine jongen die naast zijn vader het ijs stond te scheppen.

"In deze zaak heeft bijna iedereen van onze familie gewerkt, ik ben op mijn 12e begonnen. Ik had nooit gedacht dat zoiets groots zou gebeuren voor onze familie. Het is echt een droom die uitkomt."

Carlo de Lorenzo schept het eerste ijsje in het Openluchtmuseum Foto: Omroep Gelderland

