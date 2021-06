Zutphens dweilorkest op de reservebank voor EK: 'We hopen nog op een belletje'

Sinds kort wordt er weer samen geoefend. 'Van links naar rechts', 'Aanvallen' en 'Donny van de Beek': de voetbalnummers zitten er nog goed in. "We mogen sinds vier weken weer repeteren, na zes maanden. Eindelijk weer blazen", vertelt Jules Verschure van het dweilorkest.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De afgelopen vier jaar sloeg de band geen thuiswedstrijd van Oranje over. "Voor het stadion bouwen we eerst een feestje met het publiek en in het stadion spelen we met drie trompetten en de grote trom en maken we daar de sfeer. Je hoeft maar een paar tonen in te zetten en dan doet iedereen mee", lacht Verschure.

"Dat is waanzinnig. Bijvoorbeeld bij de WK voor de dames in Frankrijk, toen hebben we op een plein gestaan met 15.000 man, dat is kicken als je daar muziek mag maken." De groep bestaat uit een club van 25 muzikanten. "Ook een aantal jeugdleden doen mee, die kijken de ogen uit als ze mee zijn, echt super mooi."

Op de reservebank

Zo'n feestje als in Frankrijk, daar kijken de muzikanten wel weer naar uit. Tijdens het EK mogen bij wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam 16.000 toeschouwers per wedstrijd aanwezig zijn. De Zutphenaren staan te popelen om met trompetten en trommels de supporters op de tribune op te zwepen.

"We mogen momenteel niet blazen. Door corona zijn er geen optredens bij de KNVB, omdat we nog niet voor publiek mogen optreden. Hoe jammer we dat ook vinden." Voor het stadion muziek maken voor hordes voetbalsupporters heeft Verschure uit z'n hoofd gezet, maar met een klein clubje spelen in het stadion, die optie houdt hij nog open.

"Het gaat qua patiënten in het ziekenhuis de goede kant op, dus we houden stiekem hoop. We zijn een soort wisselspelers, we mogen nu niet blazen, maar als ze roepen: dan zijn we er!".

Zie ook: Zutphens dweilorkest reist Oranje achterna