Reddingsbrigades houden hun hart vast voor de zomer: 'Verlies je kind nooit uit het oog'

Door de coronamaatregelen hebben de meeste kinderen meer dan een half jaar lang niet kunnen zwemmen, maar ook bij de reddingsbrigades in onze provincie lag het stil. Een achterstand die niet zomaar ingehaald is. "Er is al zo'n duidelijke conditieachterstand bij de kinderen die regelmatig zwemmen, kun je nagaan als je helemaal amper zwemt", zegt Peter Mentink van Reddingsbrigade Tiel.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Zijn collega bij de brigade in Nijmegen, bestuurslid Joris Schenk, beaamt dat: "Het is heel simpel, de kinderen zijn gewoon minder getraind. Ouders denken vaak, mijn kind heef een a- en b-diploma, dus het komt wel goed deze zomer, maar dan ligt het gevaar echt op de loer. Die angst is er natuurlijk altijd, maar dit jaar is die angst gewoon een stuk groter."

Met een boot varen en drenkelingen benaderen moet je blijven oefenen

Het gebrek aan conditie is dus één, maar de druk op de reddingsbrigades, die voornamelijk in leven gehouden worden door goedwillende vrijwilligers, is groot. Het gebrek aan de mogelijkheden tot het trainen van de vaardigheden, baart Mentink ook zorgen. "Met een boot varen en drenkelingen benaderen, dat moet je blijven oefenen", zegt hij. "De anderhalve meter regel is nog steeds van toepassing, dus wij mogen officieel niet met z'n vieren of vijven in een boot zitten om te oefenen."

Een verzoek bij de gemeente en de veiligheidsregio om toch te kunnen oefenen vond geen gehoor. "We horen dat andere gemeentes daar gelukkig soepeler mee omgaan, maar wij voelen ons een beetje in de steek gelaten."

Veiligheidstaak onder druk door gemis aan inkomsten

Naast alle zorgen voor de zomer, is de veiligheidstaak van de brigades door de coronacrisis nog verder onder druk komen te staan. Subsidies zijn er al nauwelijks en de inkomsten uit evenementen, zwemlessen en hulpverleningen vielen door alle coronamaatregelen grotendeels weg. Financiële problemen die in de toekomst het einde kunnen betekenen van sommige reddingsbrigades, maar problemen die er nu al voor zorgen dat er bijvoorbeeld niet meer gesurveilleerd wordt langs het Veluwemeer.

De tekst gaat verder onder de foto.

Kinderen oefenen met de reddingsbrigade in Tiel. Foto: Omroep Gelderland

"Wij kunnen wel elke dag als het mooi weer is preventief gaan varen, maar dan betalen we zelf die brandstof en die moet wel ergens van betaald worden", schetst Miranda de Kooy van de reddingsbrigade Veluwemeer. En dat voelt zeker met de zorgen voor aankomende zomer heel wrang. "Dat is zeker zo, maar het gaat gewoon niet."

Verlies je kind nooit uit het oog

Bij de reddingsbrigades in Gelderland houden ze hun hart vast voor de zomer. "We hebben door die hele periode ook minder kunnen waarschuwen", benadrukt Carla Hendriks van Reddingsbrigade Rijnwaarden. "Ouders hebben zelf wel wat geprobeerd om dat gat op te vangen, maar die hebben natuurlijk ook niet voldoende kennis", weet Miranda de Kooy. "Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je je kind sowieso nooit uit het oog verliest bij het water, al hebben ze zes zwemdiploma's."