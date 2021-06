Agressief of inventief? Makelaar probeert huis te kopen met briefje in de bus

Bewoners krijgen dus ongevraagd een brief in de bus met de vraag of ze van zins zijn hun appartement te verkopen. Zijn ze gediend van een dergelijke handelwijze van een makelaar? "Dit is blijkbaar het nieuwe normaal", zegt een kersverse eigenaar van een appartement in 'De Tricot'. Bij een buurman ligt de brief inmiddels bij het oud papier.

"Ik probeer het gewoon en hoop zo met iemand in gesprek te komen. Ik heb een zoekopdracht. Mensen uit Zutphen willen graag in de Tricot wonen", zegt Bekke, de makelaar die de brief in de 35 brievenbussen in beide appartementencomplexen heeft bezorgd.

De brief van de makelaar. Foto: Omroep Gelderland

De voormalige textielfabriek uit 1890 is een Rijksmonument en is destijds gekocht door woningcorporatie De Woonplaats. De fabriek is daardoor van de sloop gered en is in 2008 een appartementencomplex geworden, waarvan de appartementen lang leeg bleven staan als gevolg van een gebrek aan kopers. Vooral het ontbreken van een balkon werd als een gemis ervaren.

"Typisch Winterswijk, de mensen kijken de kat uit de boom. Als er een paar over de streep zijn, dan volgt de rest wel", zegt makelaar Bekke, die niet voor het eerst een huizendeal via een brief op gang probeert te krijgen. "Veel mensen willen een andere woning, maar wachten op elkaar. Wij willen ze wel koppelen. Je moet ze alleen triggeren om contact op te nemen. Je moet inventief zijn."

'Iets te agressief'

Mattijs Mantel van makelaarskantoor Mantel & De Vries wijst op de overspannen woningmarkt ('er zijn slechts 25 tot 30 woningen te koop in Winterswijk') en weet dat mensen wel bij elkaar een briefje in de brievenbus stoppen als ze belangstelling hebben voor die woning. Maar de handelwijze van collega Bekke is hem onbekend. "Het zou mijn methode ook niet zijn, het is mij iets te agressief", aldus Mantel.