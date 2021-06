Historisch wonen: deze vijf monumentale panden staan te koop

Wie dolgraag in een monumentaal pand wil wonen, kan in Gelderland zijn hart ophalen. Er staan er meer dan 150 te koop in alle regio’s van de provincie. Toegegeven: als je méér wilt dan twee of drie kamers op een verdieping, moet je een goedgevulde bankrekening hebben. Maar is geld niet het grootste struikelblok, dan heb je echt iets te kiezen.

Winkelpand én woning

Neem bijvoorbeeld het historische pand aan de Bovendorpsstraat in Zeddam. Voor 250.000 euro word je eigenaar van winkel- of horecapand inclusief riante bovenwoning. Wie gevoel heeft voor historie en daarbij ondernemersgeest bezit, kan toeslaan.

Interieur van de winkel op de begane grond. Foto: Rosendaal Makelaars BV / Funda.nl

Interieur van het monumentale pand. Foto: Rosendaal Makelaars BV / Funda.nl

Wie een kantoorruimte aan huis in gedachten heeft, kan het realiseren. Foto: Rosendaal Makelaars BV / Funda.nl

Het pand werd gebouwd tussen 1906 en 1930, heeft de officiële status van monument en ligt in een sfeervolle buurt in Zeddam. Naast het pand dat te koop is, zit al een pannenkoekenrestaurant. Welke ambities heb jij?

Vijf eeuwen oud

Een halfuurtje verderop is er ruimte genoeg en kamers genoeg bij een vrijstaande woning in Bredevoort. Al vijf eeuwen staat het er, dus over de historische waarde hoeven we het niet te hebben. Vijftien jaar geleden werd het pand compleet gerestaureerd. Voor je investering van bijna 380.000 euro krijg je dik 230 vierkante meter woonoppervlak en drie slaapkamers terug, in het centrum van Bredevoort.

Wat is er nog meer? Nou, heel wat. Een kantoor aan huis is denkbaar, je auto kun je kwijt in de inpandige garage en de boel als vakantiewoning of expositieruimte verhuren mag volgens de adverterende makelaar ook.

In hartje Doesburg

Een bovenwoning voor zes ton: je moet het er voor over hebben, maar dan zit je ook wel op een prachtige plek in Doesburg. Het appartement dat te koop staat, stamt uit 1900 en is onder architectuur gerestaureerd en verbouwd, dus met de nodige zorg.

Wie Doesburg goed kent, zal misschien herinneringen hebben aan de bakkerij die er in heeft gezeten. Of aan de apotheek die in het pand huisde. Van binnen ademt het geschiedenis, maar is ook de slag naar het heden gemaakt. Dus, wie iets te besteden heeft en een monumentaal pand zoekt: dit kan ‘m worden.

Appartement in Arnhem

Heb je geen zes ton op zak, maar wil je wel graag monumentaal wonen, dan is het recent opgeknapte appartement in Arnhem misschien een optie. Het lastige is wel dat het alleen geschikt is voor singles of starters, want er is één slaapkamer en een woonkamer. Met 33 vierkante meter houdt het woonoppervlak niet over.

Wel kijk je rechtstreeks uit op de binnenstad, zie je uit je raam de imposante Eusebiuskerk en ademt het pand geschiedenis. De badkamer dateert, in tegenstelling tot de rest van het appartement, niet uit 1890 en voldoet juist weer aan de eisen die nu gelden.

Aan het spoor in Ede

En dan tot slot, een bijzondere woning uit 1920 in Ede. De directe omgeving oogt wat onverzorgd, maar eenmaal binnen zie je veel elementen die het zo klassiek maken. Een granitovloer en glas-in-lood, bijvoorbeeld. Daar staat tegenover dat de verwarming en energieregeling ook uit vroeger tijden stamt: je moet het doen met gaskachels, een geiser en energielabel G.

Het perceel waarop het staat is immens en de achtertuin is ook royaal, inclusief carport. De woning ligt tegenover de Noorderkerk uit 1903, maar ook op slechts een paar meter van het treinspoor. De passerende treinen moet je wel op de koop toe nemen.

