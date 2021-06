Dit zeggen Gelderse CDA'ers over keiharde kritiek van Pieter Omtzigt

Dagblad De Limburger publiceerde donderdag over een kritisch memo van 76 pagina’s. Omtzigt schreef dat voor de commissie Spies, die onderzoek doet naar de interne lijsttrekkersverkiezing binnen de partij.

‘Teringhond, eikel en psychopaat’

In de tekst staat onder meer dat Omtzigt in communicatie tussen CDA-fractiemedewerkers en -leden omschreven is als “psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord en labiel”. Ook geeft Omtzigt aan dat het hij het moeilijk vindt om te praten over zijn gevoel van onveiligheid.

Lastig oordeel

Gerhard Bos, CDA-fractievoorzitter van de Provinciale Staten in Gelderland, vindt het lastig om op basis van de publicaties een oordeel te vellen. “Ik ken de context niet en kan alleen maar zeggen dat binnen mijn fractie ik dit beeld niet herken. Binnen mijn fractie van de provincie is alle ruimte voor een open gesprek.” Hij benadrukt dat iedereen met goede ideeën welkom is, ongeacht of zij zich publiekelijk uitspreken over Omtzigt.

Bos zegt het onderzoek van de commissie af te wachten. "Na iedere verkiezing bekijken zij hoe het tijdens de verkiezingen verlopen is. Dat is nu niet anders”, zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Fractiediscpline

Voormalig Statenlid Harold Zoet wil wel meer kwijt over de memo. Hij stopte twee jaar geleden omdat hij vond dat afspraken binnen de partij niet werden nagekomen. “Als volksvertegenwoordiger draait het om het vertegenwoordigen van mensen in Nederland. Maar daar lijken sommige mensen anders in te staan.” Bovendien, benadrukt hij, is het probleem van fractiediscipline en het openstaan voor kritiek niet alleen een probleem bij het CDA. “Alleen die andere partijen hebben geen Omtzigt die het eerlijk en integer aankaart.”

Hoewel Zoet zelf een punt achter zijn politieke carrière zette na onenigheid over de gang van zaken binnen het CDA heeft hij er nog altijd vertrouwen in dat het goed gaat komen. “Het fundament en de uitgangspunten van de partij zijn goed. Dit is een moment om de partij schoon te maken. Mensen moeten hart hebben voor hun werk. Voor volksvertegenwoordiging. Dat is het belangrijkste.”