Flexwoningen Putten komen er, omwonenden niet blij

Flexwoningen zijn een heikel punt in Putten. De gemeente wees twee locaties voor in totaal 45 woonunits en inwoners waren fel tegen. Dus was het aan de gemeenteraad om een afweging te maken tussen argumenten uit de buurt of de enorme vraag naar woningen. Uiteindelijk koos de raad voor een van de locaties. Bewoners zijn daar niet blij mee.

Het gaat om huurhuizen voor mensen die niet kunnen wachten, zoals starters, mensen in scheiding of woningzoekenden die uit een instelling komen. In het plan staan 45 flexwoningen; 25 voor de kerk bij de Bijsterenseweg en 20 in de schapenweide aan de Huybertsenweg. Over die laatste locatie zijn de partijen het nog niets eens.

Geen tijd te verliezen

"Er zijn zwaarwegende redenen om voor te zijn en ook zwaarwegende redenen om tegen te zijn", aldus Jan van den Brink van de SGP. Dat blijkt ook als even daarvoor de belanghebbenden het woord nemen. Omwonenden én jongeren zijn het eens over de krapte op de woningmarkt en zelfs over de noodzaak van flexwoningen, maar over de locatie niet. "Waar de gemeente ze ook bouwt, er zal altijd weerstand komen en we hebben geen tijd te verliezen," zegt Tessa Elbertsen (19).

"Er zijn echt locaties geschikter dan in onze woonwijk. Ons was beloofd dat hier niet meer gebouwd zou worden." Zo pleit Ewoud Rozendaal voor een nieuwe zoektocht omdat de schapenweide voor zijn huis niet passend is voor de tijdelijke woningen. De raadsleden vinden het een hele kluif. En dus discussiëren ze ruim drie uur over dit onderwerp. Jan van Meerveld (CDA) is stellig voor: "De woningnood is enorm en het is niet zo dat als we nu opnieuw gaan zoeken dat we dan ineens de perfecte locatie vinden."

De ChristenUnie vindt het feit dat dit woningbouwplan in strijd is met de gebiedsvisie het grootste struikelblok. Erik van Hemel:" Deze woningen staan er straks 15 jaar, dat is een lange tijd." Henk Korneef van oppositiepartij Gemeentebelangen hamert erop dat zijn partij vindt dat deze woningen in het nog te ontwikkelen Putten-Zuid moeten komen, als de gemeente daar wat meer vaart mee had gemaakt. Daarnaast heeft zijn partij grote moeite met het gebrek aan burgerparticipatie.

Enorme teleurstelling

Ronald Kingma, bewoner van de Bijsterenseweg reageert na afloop teleurgesteld: "Dit is echt een tegenvaller, de gemeente heeft ons in het verleden echt beloofd dat het groen zou blijven en die breken ze nu. Wij zijn niet tegen flexwoningen, maar wel op deze locatie." Met zijn buurtgenoten beraadt hij zich nu op verdere, juridische stappen.

Wethouder Ewoud 't Jong liet aan de raadsleden al weten dat hij daar rekening mee houd, maar dat zo'n procedure bij de Raad van State maximaal een half jaar duurt.