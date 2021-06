Hondenbelasting nog niet meteen van tafel: 'Het is een beetje een melkkoe'

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil van de hondenbelasting af, maar dat zal nog niet per direct en volledig gebeuren. Veel Kamerleden zijn bang dat een directe afschaf van de belasting te hard in zal grijpen op de begrotingen van gemeenten. En dus zullen Gelderse hondenbezitters die hoopten op een mooie lastenverlichting nog even geduld moeten hebben.

Een van de opties is een gefaseerde afschaf van de belasting. Minister Kajsa Ollongren pleit sowieso voor een bredere discussie over welke belastingen een gemeente wel of niet zou mogen heffen, maar dit zou aan het volgende kabinet zijn wat haar betreft.

Die gemeentelijke belasting is hondenbezitters zoals Annette Oostervink uit Elst een doorn in het oog. Ze is samen met haar partner Edwin 'groothondbezitter'. Ze hebben er samen vier en soms loopt er ook nog een vijfde hond bij. Oostervink fokt honden en ze heeft haar kennel officieel aangemeld bij de Raad van Beheer, de organisatie die onder meer verantwoordelijk is voor het hondenstamboek.

Melkkoe

"Maar ik ken ook mensen die geen fokkers zijn, maar hun honden wel als kennel hebben aangemeld. Die nemen de extra kosten voor de aanmelding voor lief - ook zo'n 400 euro - maar zijn daarna wel goedkoper uit bij de hondenbelasting", vertelt Oostervink.

Ondanks dat kennelhouders minder hondenbelasting betalen zou afschaf ook voor Oostervink nog steeds een aardige besparing zijn. "Ik betaal 235 euro per jaar. Ik zou het wel prettig vinden als het er niet meer was. Het is toch een beetje een melkkoe. Ze zeggen dan dat er hondentoiletten en hondenspeelplaatsen voor terugkomen, maar dat is minimaal en wordt niet goed schoongemaakt. Dus het is een beetje een wassen neus."

Spekken van lokale schatkist

De Tweede Kamer behandelde de hondenbelasting omdat het onderwerp als burgerinitiatief op de agenda was gekomen. Zestigduizend handtekeningen werden er gezet voor de afschaf van de hondenbelasting.

Het staat de initiatiefnemers tegen dat een groot deel van de hondenbelasting niet ten goede komt aan bijvoorbeeld hondenveldjes of het opruimen van poep en dat het geld vaak vooral de lokale schatkist spekt en er uiteindelijk hele andere zaken van worden bekostigd. Ook vinden ze het vreemd dat er voor andere dieren geen belasting hoeft te worden betaald, maar voor honden wel.