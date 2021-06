Gonda woont al 18 jaar op 'het mooiste plekje van Gelderland'

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Momenteel waagt Gonda zich aan een deeltijdstudie en doet ze werkend leren in de zorg. Om tussen het harde werken door weer even tot zichzelf te komen, neemt ze het liefst regelmatig de benenwagen. Dan kan ze over de dijk genieten van de natuur bij de langste rivier van Nederland: “Als ik hier langs de Linge loop kan ik heerlijk ontspannen. Verstand op nul, meestal heb ik dan ook oortjes in met een muziekje op. Dan kan ik lekker in mezelf zijn en lekker lopen.”

Maar dat is niet alles, want achter Gonda’s semi-bungalow schuilt ook nog een grote achtertuin met een perenboom die bijna een eeuw oud is. Dit stuk boomgaard hoorde nog niet bij het huis toen ze het kocht, maar een paar jaar later werd het beschikbaar. “Hier komen we in mijn domein. Als ik hier in de zomer in de tuin zit, of in de herfst, dan geniet ik van al het groen. In het voorjaar geniet ik van de bloesem in de tuin. Dan komt ook het fruit aan de boom.”

'Leuke, hechte gemeenschap'

Ook de dorpsgemeenschap maakt Deil volgens Gonda een fijne plek om te wonen: “We hebben leuke verenigingen hier, zoals een oranjevereniging die heel actief is of een speeltuinvereniging die heel veel doet voor de kinderen. We hebben sinds kort ook weer een carnavalsvereniging, ook heel erg leuk. Een leuke, hechte gemeenschap dus, waar veel dingen te doen en te beleven zijn.”

