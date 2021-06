Ontvoerde man naakt achtergelaten in bos, tot 40 maanden cel geëist

De verdachten zijn een 20-jarige Arnhemmer, een 22-jarige man die op dit moment vastzit in de gevangenis en een 40-jarige Apeldoorner. Laatstgenoemde was niet aanwezig in de rechtbank in Zutphen, maar werd wel vertegenwoordigd door zijn advocaat.

Het hele verhaal begint op 27 april vorig jaar. Via een WhatsAppbericht krijgt de Bennekommer via een vriend - de 20-jarige Leon M. uit Arnhem - de aanbieding om snel geld te verdienen. Hij moet daarvoor zijn bankrekeningnummer ter beschikking stellen. Daar gaat het slachtoffer op in.

Hij gaat naar de woning van de vriend, die daar zelf niet aanwezig is. Wel zijn daar een vriendin en drie mannen, onder wie de 22-jarige verdachte Gino M.

Weggerend met geld

Duidelijk is dat het slachtoffer met een aantal verdachten op pad gaat om te pinnen. Ze gaan eerst naar Veenendaal, maar daar is de pinautomaat buiten gebruik. In Amersfoort lukt het wel, maar daar rent het slachtoffer weg met het geld.

Het zou volgens zijn voormalige vriend Leon in totaal gaan om 5000 euro. Dat blijkt ook uit appjes die de politie heeft onderzocht van de Arnhemmer aan het slachtoffer: "Luister bro ik hoop dat het die 5k waard is om naar je huis te gaan” of “Maar je wilt jezelf niet in de problemen brengen en anderen voor dit. Kom hier met die doekoe. En geen grapjes. Wees een man en breng die doekoe terug."

Het slachtoffer wordt uiteindelijk een paar dagen later naar de woning van Leon gelokt. Daar komen twee mannen binnen, onder wie Gino. Ze willen geld van het slachtoffer. Als dat niet snel lukt, mishandelen ze de Bennekommer.

Daarbij zou onder meer een schroevendraaier zijn gebruikt, die door een oorbelgat wordt gestoken om het slachtoffer bang te maken. Ook wordt met een boor gedreigd.

De Bennekommer is zelf ook aanwezig tijdens de zitting, samen met zijn ouders. Als de mishandeling aan de orde komt, wordt het hem te veel. Hij loopt weg uit de rechtszaal.

Naakt achtergelaten

Uiteindelijk gaan de mannen op pad met het slachtoffer. Daarin speelt de 40-jarige man uit Apeldoorn een rol. Hij bestuurt de auto waarmee ze naar een bos rijden. Tijdens de rit zou een brandende sigaret zijn gedoofd op het lichaam van het slachtoffer.

In het bos moet de Bennekommer zich uitkleden. Dat filmen de verdachten, waarna ze hem uiteindelijk naakt achterlaten. "Vernederend", schrijft hij in zijn slachtofferverklaring die wordt voorgelezen door zijn advocaat.

"Ze hebben me mishandeld. Geschopt en geslagen. Zelfs mijn bril werd verbogen. Ik wilde alleen maar schreeuwend wakker worden uit deze nachtmerrie", staat er in de verklaring. "Ik ben het vertrouwen in de mens verloren. Ik bleek vrienden te hebben die helemaal geen vrienden bleken te zijn. Nog steeds ben ik bang om op openbare plekken te komen. Bang dat ze me iets aan willen doen. Nog steeds kan ik me niet voorstellen dat niemand heeft gezegd dat het genoeg is geweest."

Het slachtoffer is inmiddels onder behandeling van een psychiater. "Ik kan alleen maar hopen dat ik hier ooit bovenop kom."

Verdachten hebben spijt

Gino zegt spijt te hebben van wat er is gebeurd: "Ik heb er nog steeds hoofdpijn van. Ik ben mijn huis kwijtgeraakt, het heeft me niets opgeleverd." Hij heeft inmiddels 32 dagen in de cel gezeten. Hij hoort de eis van 40 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk, gelaten aan.

Ook Leon, die inmiddels 55 dagen in voorarrest zit, betuigt spijt. "Ik kan er niet van slapen. Ik moet blowen om te kunnen slapen." Volgens de reclassering gaat hij echter door met het afpersen van mensen via Instagram en ziet hij de ernst van de feiten niet in.

Zelf zegt de Arnhemmer dat hij daarmee is gestopt en inmiddels werkt heeft. Hij hoort 36 maanden tegen zich eisen, waarvan 14 voorwaardelijk.

De derde verdachte, de 40-jarige man uit Apeldoorn, is een vluchteling uit de voormalige Sovjet-Unie. Hij woont met zijn vrouw en kinderen in een sociale huurwoning. Volgens de reclassering verblijft hij echter op dit moment voor onbepaalde tijd in Oekraïne. Het OM eist 18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen hem.