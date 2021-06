'Ratten binnen de bebouwde kom schieten is onwenselijk'

"Ratten afschieten binnen de bebouwde kom met een luchtdruk geweer is eigenlijk heel onwenselijk", zegt Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen in Wageningen. De gemeente Berg en Dal maakte woensdag bekend binnen de bebouwde kom op ratten te gaan schieten.

"Wij geven zelf training voor het schieten van ratten", legt Meerburg uit. "Maar dat doen we alleen voor mensen die al een jachtakte hebben of die bestrijdingsspecialisten zijn. Die bestrijding moet in de goeie kant van het spectrum blijven. Je moet niet hebben dat iedereen zomaar met een luchtdrukwapen gaat rondlopen om ratten te schieten."

"In hele uitzonderlijke gevallen zou je het kunnen doen binnen een bebouwde kom, maar dan wel met professionals en voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld het afzetten van een gebied. Maar je moet het eigenlijk niet willen. Het risico dat je mensen, andere dieren of materialen raakt, is gewoon groter dan wanneer je ratten schiet in het buitengebied", gaat hij verder.

De trekker overhalen

Rattenbestrijder Henry van der Pol van RipRats uit Zoelen maakt veel gebruik van de luchtbuks bij bestrijding van de ratten. Hij vindt het schieten binnen de bebouwde kom wel kunnen. "Als je voor de veiligheid dan maar met twee personen gaat, dan kan er altijd eentje de omgeving in de gaten houden. We halen de trekker alleen maar over als we zeker weten dat het écht veilig is. En ook alleen maar schieten als zeker is dat het om een rat gaat, om te voorkomen dat je een kat of ander dier raakt."

De gemeente Berg en Dal liet eerder al weten dat er altijd een tweede persoon mee zal gaan bij het schieten op ratten. Bovendien wordt er niet op pleinen en in straten geschoten. De gemeente verklaarde tot de maatregel over te gaan omdat andere methoden niet of slecht werken. Rattengif is verboden en ook schadelijk voor andere dieren en voor mensen. Kooiklemmen geven te weinig resultaat en het zorgt bovendien voor een pijnlijke dood van de ratten.

Schieten is effectief

Wat dat betreft zijn alle partijen het wel eens over de effectieve methode van het schieten met de luchtbuks. Bij het vallen van de duisternis kunnen er met behulp van een nachtkijker en een warmtesensor in korte tijd veel ratten worden afgeschoten. Als dit goed en professioneel wordt uitgevoerd dan zijn de dieren ook op slag dood.

Voor Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen blijft het belangrijkste bij de rattenbestrijding de preventieve kant: "We zien dat er bij veel gemeenten afval blijft liggen of dat er geen handhaving is op het opruimen van afval. Ja, dan komen er ratten op af. Het probleem is dat als je het goed doet en geld steekt in de preventie, dan zal je minder of geen rattenoverlast ervaren. Als die overlast er niet is, dan hebben gemeenten de neiging om te denken dat het niet meer nodig is en dan gaat het fout."

