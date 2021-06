Kunstlijn Lunteren exposeert in pop-up galerie met Werk in de Winkel

Het kunstenaarscollectief Kunstlijn Lunteren opent zaterdag 12 juni 2021 een verrassende zomerexpositie in het voormalige Blokkerpand in de Dorpsstraat in Lunteren. Onder de titel Werk in de Winkel tonen de veertien leden van de Kunstlijn schilderijen, foto’s, beelden en keramiek. De wisselexpositie in de pop-up galerie is tot september te bezichtigen, van buiten naar binnen, en incidenteel te bezoeken.

Er is de afgelopen weken hard gewerkt om de ruime etalage van het winkelpand om te toveren in een niet van echt te onderscheiden kunstgalerie. Het resultaat van al het timmer- en verfwerk mag er zijn: strakke witte panelen vormen een professionele achterwand die de verschillende kunstwerken goed tot hun recht laten komen. Ook de buitenkant is aangepakt. De naam Blokker heeft plaats gemaakt voor een uitnodigend ‘Expositie’. Zeker in de toeristische zomermaanden heeft het centrum van Lunteren er nu een attractie bij.

Johan Timmer, voorzitter van de Kunstlijn Lunteren is zeer tevreden over de tijdelijke galerie. ,,Als deze manier van exposeren een succes is, zouden we misschien wel vaker willen exposeren in leegstaande panden. Het zijn dan reizende exposities. Wij geven op die manier een tijdelijke, creatieve oplossing voor ontsierende lege plekken in een winkelgebied.’’

De deelnemende kunstenaars zijn geen onbekenden in de regio. Al vijftien jaar, in het tweede weekend van juni, stellen zij hun atelier open tijdens de Atelierroute. De ateliers liggen op fietsafstand van elkaar waardoor de honderden bezoekers vaak via een cultureel fietstochtje de meeste deelnemende kunstenaars kunnen bezoeken. Vorig jaar ging de Atelierroute niet door als gevolg van de Corona-epidemie, dit jaar vindt hij plaats in het tweede weekend van september, 11 en 12 september 2021.

Meer info over de Kunstlijn, de expo Werk in de Winkel en de Atelierroute via de website: www.kunstlijnlunteren.nl. Ook te bereiken door de QR-code in te scannen, onder meer te vinden op het raam van de etalage.