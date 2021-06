Arbeidsmigranten krijgen prik, Poolse Sylwia is er blij mee

Sylwia Zbikowska is een van de eerste arbeidsmigranten die donderdag meedoet aan de proef van GGD Gelderland-Zuid. Via haar werkgever uitzendbureau VDU is ze uitgenodigd voor de covidvaccinatie die ze krijgt op de priklocatie in Tiel.

"Natuurlijk ben ik er blij mee", antwoordt ze desgevraagd in het Engels. "Iedereen zat erop te wachten maar we wisten niet hoe het moest gebeuren. Niemand had daar informatie over dus ik ben heel blij dat VDU het heeft georganiseerd en dat we de vaccinatie krijgen."

Grote vaccinatiebereidheid

Dat geldt volgens directeur Cees van Doorn voor vrijwel al haar circa duizend collega's. "Gezien de reacties denk ik dat meer dan 95 procent zich op deze manier wil laten inenten", zegt hij. "De keuze is volledig vrij. Wel zijn het mensen die daar wat makkelijker mee omgaan. Het is meer de cultuur daar waar ze vandaan komen: als het goed is voor het bedrijf dat ze dat dan ook doen."

Het uitzendbureau was in samenwerking met de GGD een van de eerste met een mobiele teststraat waarmee het personeel preventief getest kan worden. Werknemers die positief getest worden, gaan tijdelijk naar een quarantainehuis. Deze vaccinatieproef is het vervolg.

De doelgroep verdient zeker bijzondere aandacht, vindt ook GGD-arts Martijn van der Meulen. "Deze mensen zijn lastiger te bereiken voor ons en we weten dat zij een hoger risico lopen om corona te krijgen. Veelal wonen en werken ze dicht op elkaar. We zijn daarom ook ontzettend blij dat we deze proef kunnen doen."

Nog veel werk aan de winkel

Na de eerste vijftig vaccinaties vandaag, is er is nog veel werk aan de winkel. "We rollen het eerst verder uit bij dit uitzendbureau en vervolgens bij andere uitzendbureaus in onze regio", zegt Van der Meulen. "Vervolgens delen we ook onze methode en ervaringen met de andere GGD's in Nederland zodat we elkaar kunnen ondersteunen om deze groep uit te nodigen."

Zoals voor veel mensen, is de prik voor Sylwia de start van een periode waar ze lang naar heeft uitgezien. Na de tweede prik hoopt ze een reis naar de Verenigde Staten te maken. "Iedereen is aan een goede vakantie toe", verzucht zij. "Om uit te rusten en al die dingen te doen die we meer dan een jaar gemist hebben. Dus ik ben echt blij dat VDU dit voor ons gedaan heeft."

