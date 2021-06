'Dit zie je niet iedere maand', zonsverduistering weer voorbij

De gedeeltelijke zonsverduistering was donderdag in het hele land te zien tussen 11.19 en 11.31 uur. Ook Omroep Gelderland was erbij, met fanatiek amateursterrenkundige Floris-Jan van der Meulen. "Dit is natuurlijk iets bijzonders."

Met zijn eigen sterrenkijker, een kleinere verrekijker en een aantal speciale eclipsbrillen is Van der Meulen er aan het einde van de ochtend helemaal klaar voor. Het is hard werken om niets te missen van het bijzondere natuurfenomeen. "De zon beweegt, dus je moet de apparatuur af en toe bijstellen om hem goed te blijven zien", legt hij uit.

In zijn buurt wordt iedereen gemaand om de speciale brillen te gebruiken. "Sommige mensen gebruiken een cd, maar die laat ultraviolet licht door. Daar kan je dus blind van worden." Dus herhaalt hij het nog maar een keer: "Gebruik de speciale eclipsbrillen. Die filteren het licht zodat het niet schadelijk is."

Wat was er te zien?

Tijdens de zonsverduistering beweegt de maan in een baan langs de zon. "De maan is ongeveer 400 keer kleiner dan de zon", vertelt Van der Meulen. "Maar de zon staat dan weer bijna 400 keer zo ver weg. Dus het is mogelijk dat de maan als hij beweegt in zijn baan rondom de aarde - zo'n twee keer per jaar - perfect voor de zon valt." Dus is de amateursterrenkundig enthousiast. "Dit zie je niet iedere maand."

Wie aan het einde van de ochtend omhoog kijkt tijdens de zonsverduistering, ziet dat een groot deel van de zon zichtbaar blijft. "Slechts op een paar plekken op aarde is het volledig donker. Vandaag is dat in Canada, Siberië en Groenland. Maar hier is het maximum zo'n 28 procent", weet de amateursterrenkundige.

En dat betekent dat het dus gewoon licht blijft. "De zon moet voor de volle 100 procent bedekt zijn door de maan. Anders wordt het niet donker. Ook niet bij 99 procent."