Edenaar assisteert op EK: 'We gaan leuke dingen meemaken'

Het gaat om assistent-scheidsrechter Sander van Roekel. Op een persdag vlak voor het EK voetbal in heel Europa laat hij zich nog rustig fotograferen en interviewen. Maar de assistent-scheidsrechter komt deze weken met Team Kuipers in actie op het eindtoernooi. En dat blijft speciaal. "Natuurlijk, dit is de top. De stip aan de horizon voor ons. Hier komen alle topspelers samen en dat is zeker een bijzonder iets."

Al is het ook alweer het vijfde eindtoernooi waarin Van Roekel samen met scheidsrechter Björn Kuipers op pad mag. En dat verveelt nooit. "Ja, we trekken elkaar wel eens aan de haren, al gaat dat bij Van Roekel wel lastig. Maar we maken ook echt heel veel leuke dingen mee samen", vertelt Kuipers. En mogelijk is dit het laatste eindtoernooi van het scheidsrechterteam, zo gaf de scheidsrechter eerder aan. "Haha, dat ga ik later bedenken. Maar als Van Roekel door wil, zal ik er nog eens over nadenken", lacht hij.

Björn Kuipers. Foto: Omroep Gelderland

Eerst denken ze aan het toernooi, waar ze het maximale uit willen halen. "Wat dat is? Natuurlijk willen we de finale. Maar negentien andere scheidsrechters willen dat ook, dus die kans is niet heel groot. En op een toernooi zijn er altijd verrassingen, dus je weet het nooit", zo vertelt Van Roekel. Met die laatste zin doelt hij op een EK-finale met het Nederlands elftal. Want mocht Oranje die finale halen, mag team Kuipers die sowieso niet leiden.

Geen feest in Ede

Thuis in Ede zal de familie van Van Roekel het EK uiteraard volgen, maar daar zal geen EK-koorts heersen wanneer vader Van Roekel in actie komt. "Nee, het klinkt een beetje gek, maar het leven thuis gaat natuurlijk door. De wasjes moeten gewoon gedraaid worden en de boodschappen moeten ook gedaan worden. Ik zal ze af en toe eens Facetimen, maar dat komt dan ook vast niet uit. Dan zitten ze net met vriendinnetjes te spelen, of een filmpje te kijken."

Team Kuipers tijdens het WK in 2018. Foto: NOS