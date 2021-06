Vijf woonpareltjes in de dop voor mensen met twee rechterhanden

Groot voordeel van zo’n woning is uiteraard dat de aankoopprijs lager ligt. Heb je twee rechterhanden, technisch inzicht en voldoende tijd, dan kun je je vol overgave storten op het verbouwen van je droomplek.

Waar eindig je?

Daartegenover staat dat je niet precies kunt voorspellen hoe hoog de kosten zullen oplopen. Welk bedrag zal voldoende zijn om alle oneffenheden of gebreken te verhelpen? En hoeveel tijd gaat er écht in zitten om het naar je smaak te maken?

Ben je wel een klusser, maar dan eentje zonder heel diepe zakken? In Dieren staat een woning klaar die flink onder de twee ton van jou kan worden. De tussenwoning uit 1962 moet het vooral van de ligging hebben en de mogelijkheden die er zijn in de tuin.

De woning aan de Akkerstraat in Dieren. Foto: Willemsen makelaars / Funda.nl

De keuken van de woning aan de Akkerstraat in Dieren. Foto: Willemsen makelaars / Funda.nl

De woonkamer van het huis aan de Akkerstraat in Dieren. Foto: Willemsen makelaars / Funda.nl

De rest van het huis wacht op je om onder handen genomen te worden, zowel boven als beneden. Dat houdt in: de keuken eruit, de gaskachel eruit en de douche een upgrade geven.

Aan het werk in Varsseveld

Voor een prijs van 249.000 euro krijg je de sleutel van een huis met mogelijkheden in Varsseveld, in de Achterhoek. De laatste jaren is het pand gebruikt voor dienstverlening, maar nu ligt de mogelijkheid er om er daadwerkelijk te wonen.

Aanzicht van de woning. Foto: Iets Anders Makelaars / Funda.nl

De keuken kan nog wat aandacht gebruiken. Foto: Iets Anders Makelaars / Funda.nl

De woning biedt meerdere slaapkamers. Foto: Iets Anders Makelaars / Funda.nl

Van binnen is goed te zien dat hier nog veel werk wacht: geen van de vijf slaapkamers is al klaar voor gebruik. Maar: je bent een klusser of je bent het niet. Je kunt hier in ieder geval veel ideeën in kwijt.

Zonder isolatie en verwarming

Die vlieger gaat ook op voor een vrijstaand woonhuis, inclusief een bijgebouw en een forse tuin, in Uddel. De woning werd aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd en heeft aanpakkers nodig, om weer tot bloei te komen. De prijs hangt net onder de drie ton, maar daar krijg je 180 vierkante meter woonoppervlak voor terug en een fors perceel, waar volop groen aanwezig is.

Aanzicht van de woning in Uddel. Foto: Bisterbosch Makelaardij / Funda.nl

Binnenkant van de woning. Foto: Bisterbosch Makelaardij / Funda.nl

Binnenruimte van de woning. Foto: Bisterbosch Makelaardij / Funda.nl

Wel moet je er rekening mee houden dat je aan de slag moet met iedere ruimte die het huis herbergt. Nieuwe vloeren, nieuwe muren, nieuwe bekleding: je kunt je helemaal uitleven. Isolatie en verwarming zijn nu bovendien niet aanwezig.

Liever in Nijmegen

Is Varsseveld of Uddel je te veel uit de richting? Misschien zie je toekomst in de eengezinswoning die te koop wordt aangeboden in Nijmegen. Bovenop de aankoopprijs van 376.000 euro zal je langs de bouwmarkt moeten om er je eigen droomplek van te maken. Want er zijn lekkages, de wanden ogen afgeleefd en de badkamervloer mag je er waarschijnlijk meteen uitwippen.

Aanzicht van de woning. Foto: Kolmeijer makelaars / Funda.nl

Hoe maak je deze badkamer aantrekkelijker? Tijd voor een klusser. Foto: Kolmeijer makelaars / Funda.nl

Als je daar doorheen weet te kijken en twee rechterhanden hebt die nu al jeuken, kan het de moeite lonen. Je krijgt er drie slaapkamers en een diepe en zonnige achtertuin voor terug, plus een keuken die met wat werk misschien wel het pareltje van je woning wordt.

Alles wat je in de omgeving hoopt te hebben is er, zelfs het stadion van NEC waar volgend seizoen weer op het hoogste niveau gevoetbald wordt.

Met zonnepanelen en oprit

Het staat leeg, het heeft wat liefde nodig en en de aankooprijs zit op 225.000 euro: in het Componistenkwartier in Apeldoorn vinden we tot slot deze eengezinswoning. Wie in de zomermaanden al z’n tijd erin wil stoppen en echt ideeën heeft bij hoe de ideale woning eruit komt te zien, zal er enthousiast van worden.

Je krijgt een woonkamer, drie slaapkamers, een bescheiden keuken waarmee je zeker aan de slag moet, een kelder en een bergzolder. Dat er zonnepanelen op het dak liggen en je een eigen parkeerplaats met carport krijgt, is natuurlijk een mooie plus.

Van maandag 7 juni tot en met vrijdag 11 juni is het de Week van het Wonen bij Omroep Gelderland. Online, op televisie, op radio en via de social media-kanalen besteden we extra aandacht aan wonen in Gelderland, een huis vinden in onze provincie, de krapte op de woningmarkt en voorbeelden van opvallende woonvormen.

Meer weten? Alles over de Woonweek is te lezen op onze speciale Woonweek-pagina.