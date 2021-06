Davit (16) is voor een dag de baas bij Omroep Gelderland

Davit is amper binnen of de redactievergadering begint. Hij moet gelijk voorzitten en hoort belangstellend aan wat de nieuwsonderwerpen van vandaag zijn. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar een onderwerp over criminaliteit in een fabriek met drugs. Dat onderwerp wordt dus met extra aandacht in de tv-uitzending van GLD Nieuws neergezet vanavond.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Als iets niet duidelijk is voor Davit, vraagt hij het direct. Hij houdt het tempo er goed in en de vergadering blijft overzichtelijk.

Eigen mediabedrijf

Dan volgt een rondleiding door het pand. Regie, tv-studio, montageruimte, redactievloer: binnen een half uur kent Davit het bedrijf op zijn duimpje.

En dat is maar goed ook, want hij wil later zijn eigen mediabedrijf beginnen. De tiener heeft zelfs al een naam bedacht: Quickfire Productions.

Nauwgezet laat hij zich informeren en knoopt met verscheidene omroepmedewerkers, zoals radiopresentatoren Nieke Hoitink en Frank van Dijk, een praatje aan.

Jongeren en nieuws

Op de vraag aan de kersverse hoofdredacteur wat hij zou veranderen om het nieuws ook voor jongeren aantrekkelijker te maken, zegt hij dat nieuws niet echt interessant is voor jongeren. "Meer iets voor ouderen. Jongeren houden zich niet bezig met het nieuws." Toch heeft Davit een tip: "Maak het nieuws wat losser, wat impulsiever, dat vinden jongeren leuk."

En om het goede voorbeeld te geven, staat Davit erop dat er in het filmpje dat er van zijn bezoek gemaakt wordt tenminste één blooper komt te zitten. Aan dat verzoek wordt direct gehoor gegeven, want Davit is tenslotte de baas vandaag.