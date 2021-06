Nieuw onderzoek snelfietsroute tussen Zutphen, Gorssel en Deventer

Het is een prachtige zomerse dag en dus is het druk op de Eefdese Enkweg in Gorssel. Toeristen en inwoners uit de omgeving maken druk gebruik van deze route door het buitengebied van Gorssel. Vriendinnen Riekie en Netty uit Warnsveld grijpen het mooie weer aan om er op uit te trekken. Achterop de fiets in een mandje geniet hondje Max van de wind om zijn oren. "Het is heerlijk weer", zegt Riekie. "En de omgeving is prachtig", vult Netty aan. Gevraagd naar de veiligheid op deze weg, zijn ze duidelijk: "Het is best wel een beetje gevaarlijk met al die auto's. Je moet soms echt achter elkaar fietsen voor de veiligheid", zegt Riekie.

En dat is precies wat de regio al eerder constateert. Daarom is er gekeken naar een snelle fietsroute. Vorig jaar kwam de conclusie: de Eefdese Enkweg is de perfecte route om aan te wijzen als snelle fietsroute. De weg zou een combinatieroute kunnen worden waar fietsers alle rechten hebben en waar automobilisten te gast zijn.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Gemeenteraad en inwoners zijn tegen

Zowel de gemeenteraad van Lochem als inwoners zijn echter tegen. Toch wordt de route nu opnieuw onderzocht, maar nu door de provincie Gelderland die de regie overgenomen. De mening van inwoners is echter onveranderd: "Je creëert een schijnveiligheid", zegt omwonende Johan Visser. "Wat er straks gebeurt, is dat de weg wordt roodgemaakt en dat auto's en andere voertuigen te gast zijn. Daar maak je het niet veiliger mee."

Dat zegt ook loonwerker Gerrit Boschloo. Zijn loon- en grondverzetbedrijf zit even verderop: "Deze route is niet veilig en niet vlot", zegt hij. "Wij hebben al meerdere keren gevaarlijke situaties gezien. De enige veilige oplossing is volgens mij een vrij liggend fietspad."

Verkenning nieuw tracé

De provincie Gelderland is inmiddels opnieuw gestart met een uitgebreide verkenning in het gebied. De route dwars door het Gorsselse buitengebied is dus nog steeds een optie. "Maar we voegen daar nog een nieuw tracé aan toe", zegt projectmanager Frans Verboom. Even verderop ligt de provinciale weg N348. "We onderzoeken of er misschien mogelijkheden zijn om het bestaande fietspad langs de N348 zo in te richten dat dit snelle fietsroute zou kunnen worden." Beide routes worden dus de komende maanden bekeken en beoordeeld.

Fietsroute tussen Deventer, Gorssel en Zutphen. Foto: Omroep Gelderland

Ook kijken naar verkeer op N348

Daarnaast onderzoekt de provincie ook de veiligheid van de provinciale weg N348 zelf. "We kijken namelijk niet alleen naar de snelle fietsroutes, maar tegelijkertijd onderzoeken we ook of de provinciale weg N348 anders ingericht moet worden." Omwonenden pleiten er al langer voor verlaging van de snelheid van 80 naar 60 kilometer per uur. Daar is eerder al een proef voor geweest.

Volgend jaar meer duidelijkheid

Omdat het nu gaat om een uitgebreid onderzoek, duurt het nog wel even voor er vlot kan worden doorgefietst tussen Zutphen en Deventer. Bewoner Johan Visser heeft de oplossing sneller gevonden: "Er komt helemaal geen snel fietspad. De provinciale weg wordt aangepakt en het fietspad dat daarnaast ligt wordt opgewaardeerd. Dat is allemaal simpel en goedkoper!"

Riekie en Netty maakt het niet zo heel veel uit welke route er gekozen wordt. "Misschien heb ik een voorkeur voor een opwaardering van het bestaande fietspad langs de N348", zegt Netty. "Maar daar moet toch wel uit te komen zijn", zegt Riekie. "Dat er iets moet gebeuren, dat is voor mij wel duidelijk."

