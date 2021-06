Bedlegerige Veroni krijgt maar geen prik: 'Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd'

In het midden van de woonkamer ligt Veroni in een knalrode jurk. Ondanks haar broze gezondheid, maakt ze een krachtige indruk. “Ik heb vandaag weer uren aan de telefoon gehangen met de GGD”, zegt ze. “We komen geen steek verder, het lijkt wel alsof ze het niet begrijpen.”

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Veroni heeft een chronische spierziekte. Naar buiten gaan is voor haar dus geen optie. Ze wil graag een vaccin in de hoop dat het risico op corona dan verminderd, maar ze kan nergens een Pfizer- of Moderna-vaccin krijgen. Het AstraZeneca-vaccin van de huisarts, die ook thuisvaccinaties doet, is voor haar ongeschikt vanwege een geschiedenis van trombose.

Ondertussen wordt iedereen in haar omgeving gevaccineerd en wordt zij van het kastje naar de muur gestuurd. “Als Beau van Erven Dorens, in de studio een vaccin kan krijgen, dan zou dat bij mij toch een koud kunstje moeten zijn?”, stelt ze.

Belletje als ze aan de beurt is

Volgens het RIVM wordt Veroni uiteindelijk gevaccineerd door een mobiel prikteam, speciaal in het leven geroepen om mensen thuis tegen corona in te enten. Maar die teams kampen met een personeelstekort.

"Er wordt met man en macht gewerkt aan uitbreiding. Als ze aan de beurt is, krijgt ze een belletje van de huisarts. Het heeft geen zin om zelf te bellen, want de huisarts weet het nu ook nog niet. Ik ga geen termijn noemen, want anders raken mensen teleurgesteld, of het kan zomaar heel snel gaan", reageert een woordvoerder.

Vanwege de capaciteitsproblemen kiest het RIVM ervoor om eerst mensen te vaccineren die extra gevaar lopen door corona. "Eerst zijn mensen met morbide obesitas, het syndroom van Down en een gecompromitteerd luchtwegstelsel aan de beurt. Dat zijn de mensen met een hoog medisch risico. Maar de mobiele prikteams hebben niet de capaciteit, de mensen, om veel te doen in een week, terwijl er wel op zo'n 17.000 adressen twee keer geprikt moet worden. Dat is best een operatie."