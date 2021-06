Ede wil 10 nieuwe windmolens bouwen langs A12 en A30

Als het aan de gemeente Ede ligt, komen er op korte termijn tien nieuwe windmolens langs de snelwegen A12 en A30. De windmolens moeten Ede flink op weg helpen om in 2050 energieneutraal te zijn. De gemeente heeft ruim 6600 mensen in de directe omgeving persoonlijk geïnformeerd.

Door de windmolens als een cluster langs de snelwegen en industrieterreinen te plaatsen, hoopt de gemeente dat zo min mogelijk mensen overlast ondervinden. "Daar heb je al heel wat achtergrondgeluid, daar komen deze molens niet overheen", licht wethouder Geert Ritsema toe. De huidige twee windmolens van Ede staan ook langs de A30.

'Energie voor en door Edenaren'

Wethouder Ritsema is zich ervan bewust dat windmolens overlast veroorzaken, zoals geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling. "Daar staat tegenover dat mensen behalve de lasten ook de lusten kunnen krijgen." Ritsema wil graag dat Edenaren financieel meeprofiteren van de duurzame energie. "We streven er naar dat 100 procent van de opbrengst van deze molens in Ede blijft. Dus het is energie voor Edenaren, door Edenaren."

Eerder plan

Het plan om in Ede windmolens te bouwen is niet nieuw. In 2018 besloot de gemeenteraad dat er twaalf windmolens mochten komen. Maar dat leverde weinig op. "Tot nu toe hebben we het initiatief volledig aan de markt overgelaten. In drie jaar tijd heeft zich één initiatiefnemer gemeld en dat plan is ook nog eens niet doorgegaan."

De gemeente pakt nu de voorkant van het vergunningentraject anders aan. Zo wil ze een deel het investeerdersrisico wegnemen. Ritsema: "Wij gaan zelf de milieustudies doen, en we gaan zelf het vergunningentraject lopen. Daarmee denken we dat het makkelijker is om in te stappen."

Eind 2021 beslist de gemeenteraad of en op welke locaties er windmolens komen.