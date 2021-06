Binnen blijven, honing en tapen bij de fysio, dit zijn jullie tips tegen hooikoorts

Zo heeft Ellis Tekampe misschien wel de tip. "Ik hoorde afgelopen weekend dat je elke dag één eetlepel honing moet eten van een imker bij jou in de buurt, want dat zijn dan de bijen die honing maken van de bloemen die bij jou in de buurt staan waar jij last van hebt."

Jolanda zegt dat je je ook kan laten tapen bij de fysiotherapeut. "Voor sommigen helpt dit heel goed. Ik heb het zelf geprobeerd, maar ik was helaas allergisch voor de tape."

De vraag blijft dan wel staan wat je precies moet tapen, zegt Peter van der Borg. "Wat plakken ze af dan? De neus? Sterkte allemaal!"

Binnen blijven

Een andere oplossing is toch echt gewoon binnen blijven. "Zolang ik binnen ben en alles dicht houd, is het nog wel te doen", vertelt Ji Byung Song. "Maar zodra ik buiten kom gaat het echt fout, dan zijn mijn ogen binnen een paar minuten helemaal dik en rood en begin ik te snotteren." En ook Samira You-ala neemt die tip ter harte. "Een rondje met de hond vermijd ik al. Wanneer ik terugkom van een korte wandeling ben ik al klaar met de dag: koppijn, dikke ogen, keel opgezet en niezen."

Niet echt het beeld waarmee je de straat op wil gaan natuurlijk. Maar Marianne Van Dijk Tahapary loopt toch al een tijdje met een mondkapje. "Dus ik heb een voordeel gevonden van een mondkapje. Als die loopneus dan in een keer komt, valt het in ieder geval niet op.

Maar mocht je toch een loopneus krijgen en niezen, dan is dat in deze tijd echt niet heel lekker. Heleen van Rijswijk merkt dat ze daardoor vaker een coronatest moet ondergaan. "Ik heb zo veel last dat ik me ook weer kon laten testen. Maar ja, het was dus toch weer van de hooikoorts."

Al kan Chantal Ruud er wel om lachen. "Wel grappig dat mensen alle kanten opvliegen als ze me horen snotteren en mijn rode ogen zien, want ja...corona toch."

'Hebben ze er geen vaccinatie voor?'

Al blijft zo'n loopneus en zo'n niesbui voorkomen natuurlijk het beste. "Hebben ze hier geen vaccinatie voor ofzo", vraagt Daniëlle Stokman-Opdenoordt zich af.

