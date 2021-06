Annemiek van Vleuten laat als favoriet Ronde van Italië schieten

Wielrenster Annemiek van Vleuten start niet dit jaar niet in de Ronde van Italië. De Europees kampioene laat op haar website weten dat ze na de NK tijdrijden en de NK op de weg op hoogtestage gaat in voorbereiding op de Olympische Spelen.

Dat Van Vleuten niet meedoet is voor de koers een hard gelag. Ze is namelijk de topfavoriet. Ze won de Giro Rosa twee keer en vorig jaar moest ze de koers verlaten met een polsbreuk toen ze in de leiderstrui reed.

"Het doet me heel veel pijn om de Giro Rosa niet te rijden, want het is mijn favoriete koers", zegt Van Vleuten. "Maar elke keer als ik denk 'ik ga hem toch gewoon rijden', dan kijk ik weer even naar het litteken op mijn pols, waar ik vijf dagen voor het WK tijdrijden mijn pols brak in de Giro. Je hebt de risico's in een koers gewoon minder onder controle. Daarbij ben ik er van overtuigd dat je een tijdrit beter kunt voorbereiden met een trainingskamp en minder goed in een wegkoers."

Nu gaat Van Vleuten zich voorbereiden tijdens een trainingskamp in Passo di Foscagno.

