Lasse Schöne ziet interessant project bij NEC: 'Ze willen echt omhoog'

Het perskamertje van NEC was eigenlijk veel te klein voor het aantal camera's dat zich opstelde voor het tafeltje met tenues van NEC en documenten die getekend zouden worden. Technisch directeur Ted van Leeuwen nam plaats met naast zich de eerste grote aankoop van het aankoop. Schöne is na tegen jaar terug bij NEC. "Ik zie veel bekende gezichten", sprak de inmiddels 35-jarige middenvelder. "Theo van Benthum zorgt er nog steeds voor dat het veld er uitstekend bij ligt."

Subtop

De komst van Schöne verraadt ambitie bij NEC. Bij Ajax groeide hij uit tot een topspeler en dat de Nijmeegse club hem nu kan terughalen betekent dat geldschieter Marcel Boekhoorn inderdaad de daad bij het woord voegt. Over handhaving in de eredivisie wordt helemaal niet gesproken. NEC wil meedoen om Europees voetbal. "We willen zo snel mogelijk richting de subtop", laat ook Van Leeuwen geen misverstand bestaan over de grote plannen.

Compliment

"Er voltrekt zich hier een metamorfose", was zo ongeveer de eerste volzin die de Apeldoorner eruit gooide tijdens de druk bezochte presentatie in De Goffert. De Deen hoorde het met een tevreden glimlach aan. Zeker toen Van Leeuwen de topaankoop introduceerde met Lesse in plaats van Lasse. "Daar moet ik hem een compliment voor geven", vertelde Schöne later aan de rand van het veld. "Door de jaren heen is het hier in Nederland Lasse geworden, maar in het Deens hoor je het eigenlijk uit te spreken als Lesse.

"Ik heb hier bij NEC gewoon een hele mooie periode gehad", begon hij zijn verhaal. "Ik speel waar ik me goed voel. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. Nu is het cirkeltje rond en heb ik bij deze club heel veel vertrouwen in nog twee mooie seizoenen. De sfeer bij NEC is positief. Iedereen loopt na de promotie met een glimlach rond."

Massale belangstelling voor Lasse Schöne Foto: Omroep Gelderland

Boekhoorn

Bij NEC spreken ze van een project. "Het is interessant wat hier allemaal gaande is", doelt Schöne ook op de kapitaalinjectie die Boekhoorn loslaat op zijn grote liefde. "Dit project is spannend, maar het gaat allemaal om kwaliteit. Ik denk dat we straks het seizoen met een goed elftal beginnen. Daar wil ik graag onderdeel van uitmaken. Je voelt ambitie. Ik heb met Boekhoorn goede gesprekken gehad. Hij wil inderdaad echt omhoog."

Schöne is topfit, zo zegt hij. "Ik heb bij Heerenveen het afgelopen half jaar heel veel gespeeld. Daarvoor in Italië een tijdje niet en dan is het lastig. Maar nu voel ik me goed en helemaal fit. Ja, bijna net zo fit als in mijn periode bij Ajax."

Lasse Schöne met in het midden Ted van Leeuwen Foto: Omroep Gelderland

Afschudden

Een deceptie voor de Deen was het nieuws dat hij kreeg over de EK-selectie van Denemarken. De naam van Lasse Schöne ontbrak op de lijst. "Dat was echt een grote teleurstelling. Stiekem had ik verwacht dat ik erbij zou zijn, maar misschien heb ik teveel hoop gehad. Het is niet anders. Je moet het van je afschudden en weer door. Nu heb ik vier weken vakantie. Dat is na twaalf jaar ook wel eens lekker."