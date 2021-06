Studenten laten Achterhoekse boot vliegen

"Ons doel is om de boot te laten vliegen", laat Martijn Groot Jebbink van QConcepts, het Doetinchemse bedrijf die de samenwerking met de HAN studenten aangegaan is, weten. "Zodat we zo efficiënt mogelijk een zo groot mogelijke afstand kunnen afleggen." Het team is anderhalf jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van de raceboot en wordt nu getest op de Oude IJssel: "Wat achter ons ligt is het resultaat van anderhalf jaar heel hard werken." De bestuurder van de boot, Mitchel Kraai is in ieder geval tevreden over zijn plek: "Hij zit verrassend comfortabel."



In de Europese dwergstaat gaat de boot op verschillende onderdelen de strijd aan met concurrenten vanuit verschillende landen. "De concurrentie hebben we heel lang niet kunnen zien vanwege alle coronaperikelen dus we weten niet hoe de rest ervoor staat", schetst Groot Jebbink de situatie. De wedstrijd vindt van 6 tot 10 juli plaats en de Doetinchemse solarboat mag dromen van een mooie eindnotering vindt Groot Jebbink: "Als alles het doet denk ik dat we zeker een kans maken op een podium."



Geen Achterhoekse vlag

Ondanks dat de studenten de boot een echt Achterhoeks product noemen, ontbreekt de Achterhoekse vlag op de boot: "Er is een iemand in het team die dat niet wil", laat Kraai weten. "We willen iedereen tevreden houden, dus dan gaat dat helaas niet."





