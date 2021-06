Eindexamenleerlingen in de stress, kan na corona de vlag uit?

Luca van Workum uit Oosterbeek vindt het toch nog best spannend. De eindexamenleerling van het Stedelijk Gymnasium in Arnhem heeft zich goed voorbereid en eigenlijk kan ze zich niet voorstellen dat ze niet geslaagd is, maar ze vond de eindexamens tegenvallen. "Vooral wiskunde was veel moeilijker dan de oefenexamens van andere jaren. Dus ik vind het toch ook wel spannend. Ik hoop dat de normering meevalt, want volgens mij vonden veel mensen wiskunde wel heel moeilijk."

Luister hier naar het gesprek dat verslaggever Vera Eisink had met Luca:

Coronaschooljaren

En dat na een op z'n zachtst gezegd moeizame voorbereiding op het eindexamen. Want de leerlingen die nu eindexamen doen, kregen vorig schooljaar al deels online les. En ook dit schooljaar zaten leerlingen vaak thuis les te volgen. Docent Duits Agnes Dijkstra van het Dorenweerdcollege in Doorwerth heeft het wel gemerkt. "Vooral toen ze dit jaar opeens opnieuw alleen nog online les konden krijgen, merkte je echt dat de motivatie weg was. Ik snap ook dat dat lastig is. Ik heb het zelf ook gemerkt als ik een online cursus had. Je wordt toch snel afgeleid."

Maar er zijn daarom wel nog allerlei mogelijkheden voor leerlingen om alsnog het felbegeerde diploma binnen te slepen. Ze mochten namelijk een of meer vakken naar een later tijdvak doorschuiven zodat ze de examens wat verspreid hebben. En als het dan nog niet lukt, kunnen ze nog eens extra herkansen en in uiterste nood zelfs een vak wegstrepen.

Vlag uit?

Luca heeft al haar examens in een keer gedaan. "Ik wilde er in een keer vanaf zijn. En het is nu mooi weer dus ik hoop dat ik vanmiddag hoor dat ik geslaagd ben en dan lekker al vakantie heb."