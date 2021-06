Met een vergiet of kartonnetje zie jij de zonsverduistering het best

De zonsverduistering is in Gelderland rond het middaguur te zien. In Arnhem schuift tussen 11.20 en 13.31 uur de maan voor de bovenste helft van de zon langs. Het hoogtepunt van de verduistering is precies om 12.22 uur, zegt Floris-Jan van der Meulen, amateur sterrenkundige bij Vrijwillige Sterrenwacht Presikheaven in Arnhem. "Het zal niet helemaal donker worden. Maar het is toch een zeldzaam hemelverschijnsel dat absoluut de moeite van het bekijken waard is."

Iedereen kent wel een paar tips en trucks om de zonsverduistering goed zichtbaar te maken voor het blote oog. Maar wat is nou veilig, en wat niet?

Géén chipszak of cd

Wat in elk geval niet veilig is, is een chipszak voor de ogen houden, zegt meteoroloog Raymond Klaassen tegen Omroep Gelderland. "Dat is echt niet verstandig voor de ogen." Ook het gebruiken van een cd om naar de zon te kijken is geen goed idee, zegt hij, omdat het ultraviolette licht niet wordt tegengehouden. "Dat zijn allemaal onveilige manieren, echt niet doen. Je kan beter wat knutselen met karton. Met een perforator wat rondjes maken, in de zon houden en dan een wit papier eronder houden. Dan zie je de hap uit de zon."

Kleine maantjes

Een vergiet werkt ook goed voor deze methode, zegt Van der Meulen. "Als je die in de zon houdt zie je normaal gesproken allemaal kleine ronde schijfjes. Tijdens de verduistering kun je in de schaduw van het vergiet allemaal kleine maantjes zien." Wat ook altijd kan, is het gebruik van een speciale eclipsbril, zegt hij. "Mensen moeten echt uitkijken dat ze niet zomaar naar de zon gaan kijken, ook niet met een donkere zonnebril. Je kunt er blind van worden. Een lasbril kan dan weer wel."

Livestream

Wil je helemaal geen risico lopen, dan is er ook nog de livestream van Omroep Gelderland over de zonsverduistering om 12.00 uur op deze website.

